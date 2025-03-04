Санкт-Петербург и столица Лаоса Вьентьян стали городами-побратимами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглова подписал соглашение о побратимстве и сотрудничестве со своим коллегой из города Вьентьян (столица Лаосской Народно-Демократической Республики) Атсапхангтхонгом Сипхандоном. Руководители двух городов договорились взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание соглашения о побратимстве и сотрудничестве с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (справа) и его коллеги из города Вьентьян (столица Лаосской народно-демократической республики) Атсапхангтхонга Сипхандона.

Фото: Пресс-служба Смольного Подписание соглашения о побратимстве и сотрудничестве с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (справа) и его коллеги из города Вьентьян (столица Лаосской народно-демократической республики) Атсапхангтхонга Сипхандона.

Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, договоренность об установлении побратимских связей была достигнута в рамках прошлогоднего визита в Петербург президента Лаоса — генерального секретаря Народно-революционной партии Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Комментируя подписание соглашения о сотрудничестве, господин Беглов напомнил, что в октябре прошлого года на саммите БРИКС состоялись переговоры между лидерами России и Лаоса. В этом году президента южно-азиатской страны ждут на праздник по случаю 80-й годовщины Великой Победы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 3 марта с автовокзала на Обводном канале в Петербурге отправился первый рейсовый автобус в город-побратим Мариуполь (ДНР). Из Северной столицы он будет отправляться в 09:00 по нечетным числам.

Андрей Цедрик