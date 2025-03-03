Из Петербурга в Мариуполь отправился первый рейсовый автобус № 8852

Из Петербурга в Мариуполь с автовокзала на Обводном канале отправился первый автобус № 8852, сообщает пресс-служба Смольного 3 марта. Из города на Неве он будет отправляться в 09:00 по нечетным числам. Время в пути составит 29 часов за счет отсутствия промежуточных остановок. Ближайшие отправления запланированы на 5,7 и 9 марта.

«Запуск автобусного маршрута "Петербург — Мариуполь" повышает транспортную доступность возвращенных в Россию регионов, обеспечивает пассажирам удобное и безопасное сообщение, еще крепче связывает Северную столицу с нашим городом-побратимом»,— сказал губернатор города Александр Беглов.

На сегодняшний день по маршруту № 8852 курсируют автобусы на 59 и 53 места. Транспортные средства оборудованы регулируемыми креслами, индивидуальными розетками, регулируемыми креслами, просторным багажным отделением, USB-розетками и даже холодильником.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из аэропорта Пулково с 22 марта будут осуществляться прямые рейсы в город Санья на китайском острове Хайнань. Они будут выполняться по субботам.

Андрей Маркелов