ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи с апреля

Восемь стран-участниц ОПЕК+ обсудили в онлайн-формате ситуацию на мировом рынке сырья. По итогам переговоров они подтвердили, что начнут постепенное наращивание добычи нефти с 1 апреля. Об этом они условились еще в декабре прошлого года. Средний объем реализации составит 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).

«Соответственно, это постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка»,— уточняется в пресс-релизе.

Также члены ОПЕК+ договорились о компенсации любых объемов нефтепродукта, излишне добытых с января 2024 года. Инициативу необходимо полностью реализовать до июня 2026 года.

В январе добыча нефти в России снизилась на 27 тыс. б/с и составила 8,98 млн б/c. Всего участвующие в сделке ОПЕК+ страны в сутки добывали в январе 21,23 млн б/с.

Ранее страны ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти в объеме 1,65 млн б/с. Были также продлены добровольные сокращения производства на 2,2 млн б/с. Вице-премьер России Александр Новак заверил, что Россия полностью выполнила цели договоренности ОПЕК+, включая компенсацию перепроизводства.

Подробнее о нефтедобыче в России — в материале «Ъ» «Нефтяника узнаю по проходке».