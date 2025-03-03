Американские инвесторы Марк Уолтер и Томас Талл вложат до $40 млрд в ИИ

Американский инвестор, директор инвесткомпании Guggenheim Partners Марк Уолтер и бывший владелец американской кинокомпании Legendary Entertainment Томас Талл будут совместно вкладывать деньги в применение искусственного интеллекта (ИИ).

Они собираются делать это через принадлежащую господину Уолтеру компанию TWG Global: инвесторы собираются применять ИИ для повышения эффективности и прибыльности компаний, доли в которых им принадлежат. Теперь Томас Талл будет руководить этой компанией вместе с Марком Уолтером. По данным Financial Times, их совокупные активы в TWG Global составят $40 млрд.

TWG Global управляет частью активов господина Уолтера, в том числе его долей в Guggenheim и спортивных командах, таких как Los Angeles Dodgers и Chelsea FC. Господин Талл добавит к этому собственный портфель активов в таких сферах, как биотехнологии, оборонные стартапы, медиа и др. Как пишет FT, они приняли решение о совместных инвестициях еще в 2022 году, а в прошлом году наняли специалистов по ИИ.

Яна Рождественская