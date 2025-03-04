А не спеши ты нас штрафовать

Сразу два российских региона предложили вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости между камерами. ГИБДД перестала штрафовать за это еще в 2021 году после возражений Верховного суда. Но теперь депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области предложили замерять среднюю скорость в рамках экспериментального правового режима с последующим наказанием для водителей-лихачей. Однако правительство РФ эту идею не поддерживает, указывая, что в ПДД нет понятия средней скорости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

За превышение средней скорости между несколькими камерами (чаще всего — двумя) водителей не наказывают с 2021 года. Причиной послабления стала позиция Верховного суда: он решил, что нельзя указывать неопределенный участок дороги в качестве места совершения нарушения — необходимо конкретное место. Тогда же правительство поручило «урегулировать» этот вопрос и вернуть штрафы. В 2023 году Минтранс подготовил соответствующие поправки к ПДД; документ обсуждался, но не дошел до принятия. МВД неоднократно заявляло, что против возвращения штрафов до утверждения поправок. Однако региональные власти все эти годы требуют вернуть практику наказаний за превышение средней скорости, утверждая, что она позволяла эффективно бороться с ДТП и нарушениями. Штрафы в разное время лоббировали Московская область, Татарстан и другие регионы, предлагая поправки к ПДД и КоАП. Сейчас два субъекта федерации предлагают новую модель.

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) подготовил проект федерального закона о проведении регионального эксперимента по контролю средней скорости. В ходе пилота предполагается описать порядок определения времени и места нарушения, а также другие технические детали. Впрочем, из документа не ясно, будут ли водители получать штрафы в тестовый период. «Ямал готов выступить площадкой для апробации системы, чтобы обеспечить выработку оптимальных правовых норм для ее внедрения на территории всей страны»,— поясняли ранее в заксобрании региона.

Похожий документ предложил минтранс Вологодской области. Эксперимент хотят провести до конца 2026 года на одной из региональных трасс — на участках протяженностью не более 200 км без проведения дорожных работ. За превышение средней скорости здесь будут выносить штрафы, говорится в пояснительной записке. Водителей предупредят об этом информационными щитами.

Оба законопроекта направлены в правительство РФ для оценки. Как стало известно “Ъ”, правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею эксперимента в ЯНАО. В проекте заключения сказано, что действующие ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения. Комиссия напомнила, что определение превышения средней скорости на основе расчета времени и расстояния «не соотносится» с ранее озвученной позицией ВС. Правительство также отметило, что пилот может повлечь дополнительные бюджетные расходы, связанные с установкой и эксплуатацией камер и знаков, но в финансово-экономическом обосновании про это не сказано. Заключения на инициативу Вологодской области пока нет.

Поскольку в федеральных ПДД и КоАП вопрос средней скорости так и не урегулирован, регионы пытаются использовать механизм экспериментального правового режима, предполагает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. «Дальнейшее развитие событий зависит от позиции правительства и Госдумы,— говорит он.— Поддержат они идею регионов или все-таки будут вносить сначала поправки к ПДД и КОАП, закрывая юридический пробел, и только после этого возвращаться к администрированию». «Эксперимент по контролю средней скорости в регионах поможет оценить, насколько эффективно этот метод снижает аварийность,— уверены в группе компаний "Урбантех" (оператор камер в ряде регионов).— Результаты эксперимента могут стать основой для принятия решения о внесении изменений в законодательство и внедрения технологии на всей территории страны».

Иван Буранов