На прерывистых тонах

ГИБДД и дорожники в рамках проходящей в Екатеринбурге выставки «Дорога 2024» дискутируют, как решить поставленную главой государства задачу сократить смертность на дорогах в полтора раза до 2030 года. Дорожная полиция настаивает на инженерных решениях — эффективнее разделять встречные потоки, тщательнее проектировать прерывистую разметку, строить зоны для отдыха водителей и вертолетные площадки для эвакуации раненых в ДТП. Дорожники, со своей стороны, выступают за полицейские меры: возвращение наказания за превышение средней скорости и лишение прав за просмотр сериалов за рулем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГИБДД просит дорожников тщательнее подходить к проектированию дорожной разметки, чтобы избежать риска лобовых столкновений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ ГИБДД просит дорожников тщательнее подходить к проектированию дорожной разметки, чтобы избежать риска лобовых столкновений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Планы по повышению уровня безопасности движения обсуждались во время панельных дискуссий выставки «Дорога 2024» в Екатеринбурге. Количество жертв в дорожных инцидентах, напомним, должно быть снижено, согласно указу президента РФ и нацпроекту «Инфраструктура для жизни», к 2030 году в полтора раза— до 9,7 тыс.

Начальник ГИБДД Михаил Черников призвал в связи с этим подумать над инженерными решениями проблемы: барьерном разделении транспортных потоков, обустройстве пешеходных переходов и освещения, строительстве вертолетных площадок вдоль дорог для эвакуации раненых в ДТП в больницы и площадок отдыха для водителей. Господин Черников предложил учесть это в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году. Документ уже сверстан, но еще не утвержден, “Ъ” рассказывал об этом.

«Органы управления дорожным хозяйством готовы согласовать примыкания к дорогам,— откликнулся на инициативу глава Минтранса Роман Старовойт.— Но нужно договориться с бизнесом, чтобы он пришел на площадки (для отдыха, АЗС и многофункциональные зоны.— “Ъ”)». Министр попросил присутствовавшего полпреда УрФО Артема Жогу наладить «коммуникации» с бизнесом в округе. Недавно назначенный на эту должность господин Жога пообещал проработать вопрос с губернаторами, заверив, что сам ездит за рулем и чувствует, что заправок не хватает.

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин, в свою очередь, призвал дорожников тщательнее проектировать зоны разрешенного обгона.

Дело в том, что именно на этих участках происходит большинство связанных с выездом на встречку смертельных ДТП. Прерывистая разметка на трассе рассчитывается по ГОСТу, исходя из скоростного ограничения на участке, пояснил свою мысль господин Понарьин, но при этом не учитывается, что водители по факту едут на 20 км/ч быстрее из-за «нештрафуемого» порога. Такие зоны нужно делать более протяженными, следовало из его слов, либо не делать их вовсе, если это небезопасно.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко предложил «серьезно поработать» с водителями.

По его словам, камеры фиксируют: водители большегрузов смотрят за рулем сериалы на планшетах и в результате становятся виновниками ДТП с погибшими. «За это (просмотр телесюжетов за рулем.— “Ъ”) нужна "административка" и лишение прав»,— настаивает господин Петушенко.

Главный инженер Нижневолжского управления федеральных дорог Росавтодора Дмитрий Леонов призвал вернуть штрафы за превышение средней скорости. Напомним, ГИБДД их не выносит с 2021 года из-за возражений Верховного суда, “Ъ” рассказывал об этом неоднократно. Без такого ужесточения, пояснил Дмитрий Леонов, дорожные камеры теряют смысл: водители перед ними тормозят и дальше едут с превышениями. Его поддержал коллега из управления федеральных дорог в Поволжье Кирилл Вдовин, призвав также отменить «нештрафуемый» (превышение скорости на 20 км/ч) порог: «Без драконовских мер порядка на дорогах не будет».

Депутат Госдумы («Единая Россия») Сергей Тен напомнил, что законопроект о штрафе за среднюю скорость ранее поступал в Госдуму, но не был поддержан правительством и МВД. Он оценил вероятность принятия документа в ближайшее время «скептически». В России «крайне щадящий» режим наказаний нарушителей ПДД, резюмировал научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин, приведя в пример 500-рублевый штраф (по факту — 250-рублевый с учетом дисконта) за небольшое превышение скорости.

Иван Буранов, Екатеринбург