Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Статус ветерана расширят до приграничья

Участников боевых действий в Курской области уравняют в правах с бойцами СВО

Правительство РФ на заседании 27 февраля одобрило законопроект, который наделяет военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территории Курской области, статусом ветерана боевых действий. Пока они считаются лишь участниками контртеррористической операции (КТО) и не имеют большинства преференций, полагающихся тем, кто участвует в специальной военной операции (СВО) на территории Украины и новых субъектов РФ. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время и, возможно, рассмотрен в ускоренном режиме.

Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В начале заседания премьер Михаил Мишустин напомнил, что правительство уже реализует «самый широкий круг мер» по материальной и социальной поддержке участников СВО. Это не только ежемесячные выплаты и налоговые льготы, но и «приоритетное медицинское обслуживание, получение образования и содействие в трудоустройстве». Такими преференциями, подчеркнул премьер, должны пользоваться «все бойцы, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе в Курской области».

Проект поправок к закону «О ветеранах», разработанный Минобороны, был опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов еще в середине октября 2024 года.

Изменения предполагается внести в статьи закона, которые определяют условия присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий добровольцам и контрактникам, задействованным в СВО.

Эти нормы предлагается дополнить упоминанием о «вооруженной провокации на Государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции». Аналогичное дополнение появится в приложении к закону, где содержится «перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий». Перечень подпадающих под это определение территорий будет утверждать правительство РФ.

Новая формулировка позволит заполнить правовой пробел, обнаружившийся еще во время отражения нападений диверсионных групп ВСУ на населенные пункты Белгородской, Брянской и Курской областей в 2022–2023 годах, а затем и вторжения ВСУ в приграничную зону Курской области в августе 2024-го. В силу того, что эти территории до сих пор не были включены в перечень мест боевых действий, военнослужащие формально не имели права на получение статуса ветерана и соответствующих боевых выплат.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, новые нормы «позволят повысить уровень социальной защиты, реализовать права указанных лиц на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».

На эти цели в период с 2025 по 2027 год предполагается выделить из бюджета более 3,4 млрд руб.

В Госдуму законопроект будет внесен в ближайшее время, но депутаты уже оценили инициативу правительства положительно. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» не рискнул сказать, будет ли документ принят «по ускоренной процедуре, сразу в первом, втором и третьем чтениях» (так происходит со многими инициативами, связанными с поддержкой участников СВО), но заверил, что предложенные поправки поддерживают парламентарии «абсолютно всех комитетов и фракций».

Напомним, вопрос о том, что воюющие в Курской области российские военнослужащие не получают выплаты, сравнимые с денежным довольствием участников СВО, поднимался и в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря 2024 года. Тогда президент назвал это упущением и пообещал исправить ситуацию.

Дмитрий Сотак

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

Предыдущая фотография
Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Следующая фотография
1 / 25

Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Смотреть

Новости компаний Все