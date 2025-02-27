Статус ветерана расширят до приграничья

Правительство РФ на заседании 27 февраля одобрило законопроект, который наделяет военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территории Курской области, статусом ветерана боевых действий. Пока они считаются лишь участниками контртеррористической операции (КТО) и не имеют большинства преференций, полагающихся тем, кто участвует в специальной военной операции (СВО) на территории Украины и новых субъектов РФ. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время и, возможно, рассмотрен в ускоренном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В начале заседания премьер Михаил Мишустин напомнил, что правительство уже реализует «самый широкий круг мер» по материальной и социальной поддержке участников СВО. Это не только ежемесячные выплаты и налоговые льготы, но и «приоритетное медицинское обслуживание, получение образования и содействие в трудоустройстве». Такими преференциями, подчеркнул премьер, должны пользоваться «все бойцы, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе в Курской области».

Проект поправок к закону «О ветеранах», разработанный Минобороны, был опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов еще в середине октября 2024 года.

Изменения предполагается внести в статьи закона, которые определяют условия присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий добровольцам и контрактникам, задействованным в СВО.

Эти нормы предлагается дополнить упоминанием о «вооруженной провокации на Государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции». Аналогичное дополнение появится в приложении к закону, где содержится «перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий». Перечень подпадающих под это определение территорий будет утверждать правительство РФ.

Новая формулировка позволит заполнить правовой пробел, обнаружившийся еще во время отражения нападений диверсионных групп ВСУ на населенные пункты Белгородской, Брянской и Курской областей в 2022–2023 годах, а затем и вторжения ВСУ в приграничную зону Курской области в августе 2024-го. В силу того, что эти территории до сих пор не были включены в перечень мест боевых действий, военнослужащие формально не имели права на получение статуса ветерана и соответствующих боевых выплат.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, новые нормы «позволят повысить уровень социальной защиты, реализовать права указанных лиц на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».

На эти цели в период с 2025 по 2027 год предполагается выделить из бюджета более 3,4 млрд руб.

В Госдуму законопроект будет внесен в ближайшее время, но депутаты уже оценили инициативу правительства положительно. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» не рискнул сказать, будет ли документ принят «по ускоренной процедуре, сразу в первом, втором и третьем чтениях» (так происходит со многими инициативами, связанными с поддержкой участников СВО), но заверил, что предложенные поправки поддерживают парламентарии «абсолютно всех комитетов и фракций».

Напомним, вопрос о том, что воюющие в Курской области российские военнослужащие не получают выплаты, сравнимые с денежным довольствием участников СВО, поднимался и в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря 2024 года. Тогда президент назвал это упущением и пообещал исправить ситуацию.

Дмитрий Сотак