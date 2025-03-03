Дума окончательно одобрит муниципальную реформу 5 марта

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 3 марта рекомендовал нижней палате принять в третьем, окончательном чтении законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ будет рассмотрен на пленарном заседании 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, законопроект был разработан главами профильных комитетов Совета федерации и Думы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым (оба — «Единая Россия») еще в 2021 году, принят в первом чтении 25 января 2022 года, во втором — 26 февраля 2024 года. Ко второму чтению от группы депутатов и сенаторов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным поступила поправка, позволяющая регионам не переходить на одноуровневую модель местного самоуправления, сохранив двухуровневую.

По данным комитета, по состоянию на 1 декабря 2024 года 20 субъектов РФ уже полностью перешли на одноуровневую модель, 51 регион находится в процессе перехода. Еще 18 — выражают желание сохранить двухуровневую модель: это Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Башкирия, Калмыкия, Крым, Мордовия, Якутия, Татарстан, Чечня, Ненецкий автономный округ, а также Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Свердловская и Челябинская области.

Присутствовавшие на заседании комитета представители фракций обозначили позицию по предстоящему голосованию. «Единая Россия» и ЛДПР будут голосовать за, КПРФ — против, «Новые люди» объявят свободное голосование. Как отметила зампред комитета Сардана Авксентьева («Новые люди»), ко второму чтению законопроект стал выглядеть «гораздо лучше, чем был изначально» благодаря поправке о возможности сохранения двухуровневой системы. В то же время у фракции остались вопросы по процедуре передачи полномочий от регионов муниципалитетам и обратно, добавила она. Представитель «Справедливой России — За правду», зампред комитета Анатолий Лисицын на заседании отсутствовал. Павел Крашенинников напомнил, что во втором чтении господин Лисицын и его однопартиец Дмитрий Гусев поддержали законопроект, хотя большая часть фракции эсеров проголосовала против.

Ксения Веретенникова