Участникам боевых действий в Курской области пересчитают выплаты

Президент Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области, которые получают деньги не как участники специальной военной операции, а как участники контртеррористической операции (КТО). Такое заявление он сделал после того, как ему пересказали вопрос супруги военнослужащего, получившего 42 тыс. руб. за месяц. Президент назвал эту информацию неожиданной.

«Все поправим, все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом»,— сказал господин Путин. Он также подчеркнул, что военнослужащие получат все выплаты за уничтожение западной техники. По его словам, количество бронетехники, подбитой в Курской области, превзошло количество техники, уничтоженной за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения.

Отвечая на вопрос жительницы Большесолдатского района Курской области Татьяны Зибровой, президент не стал называть дату, к которой планируется освободить Курскую область от вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сомнений нет. Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, вот прямо сейчас идет бой. Конечно, есть планы, но сказать, к такому числу... Так не делается, ребята меня слышат — назову дату, а они пойдут вперед и не будут считаться с потерями»,— сказал Владимир Путин. Он заверил, что все пострадавшие от боевых действий получат новое жилье, а приграничные районы будут восстановлены.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе введены режимы КТО и ЧС федерального масштаба. Бои идут до сих пор.

Сергей Толмачев