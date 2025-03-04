Излечение прибыли

Общее увеличение спроса на санаторные услуги подстегивает рост числа бронирований здравниц: на весенне-летний период их количество выросло на 5–20%. Но из-за ограниченного предложения темпы роста этого рынка вскоре замедлятся: сейчас популярные объекты уже работают с полной загрузкой. В условиях дефицита средняя стоимость ночи в санаториях и пансионатах за год прибавила 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем бронирований в российских здравницах на весенне-летний период вырос на 5–20% год к году. Такие данные приводят в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) по итогам опроса участников рынка. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин оценивает среднегодовой прирост спроса в 8–9%.

В санатории «Решма» (Ивановская область) отмечают, что объем бронирований на весну—лето 2025 года вырос на 15% год к году. Продажи осуществляются в среднем за три месяца. В АО «Курорт Белокуриха» фиксируют рост бронирований на 10–15% год к году, который приближает объект к полной заполняемости. В здравнице «Лаго-Наки» говорят, что продажи выросли на 10–15% за год, в Сергиевских Минеральных Водах — на 12%.

При этом исполнительный директор санатория «Родник» в Анапе Карина Ватьян говорит, что бронирования на весну сейчас почти не осуществляются. Гости боятся ехать в Анапу из-за новостей о загрязнении курорта мазутом, поясняет она. Эксперт отмечает, что загрузка объекта по итогам января—марта этого года, по предварительным оценкам, составит 65%, сократившись на 10 процентных пунктов год к году. Заполняемость во многом при этом обеспечивают гости с социальными путевками. Господин Данилов замечает, что сейчас многие здравницы в районах Тамани, Анапы и прилегающих территорий «напряженно ждут заключения контролирующих органов о состоянии пляжей».

Общее увеличение спроса на санаторные услуги в целом Сергей Ромашкин связывает со старением населения, ростом рынка медицинских услуг и сокращением среднего срока пребывания в объектах. Он поясняет, что сейчас гости останавливаются в здравницах в среднем на восемь-девять дней, а десять лет назад этот срок составлял две недели. Господин Ромашкин предупреждает, что в дальнейшем темпы роста санаторно-курортного рынка, скорее всего, будет сдерживать дефицит предложения. Из-за него прирост спроса, по мнению эксперта, сократится до 1–2% в год.

Согласно Росстату, в январе—ноябре прошлого года в российских санаториях суммарно остановились 6,5 млн человек, год к году показатель вырос на 6,5%. Номерной фонд санаторно-курортных организаций по итогам 2023 года при этом составил 190,7 тыс. комнат, сократившись на 0,4% год к году. С 2014 года это значение практически не выросло, следует из данных Росстата. Медицинский директор АОТ Михаил Данилов считает, что сейчас в качественных здравницах весной и летом может быть дефицит мест: в пик сезона загрузка объектов достигает 95–100%. В санатории «Эдем» (Алтайский край) указывают, что текущая загрузка объекта на июнь—август уже превышает 100%.

Стоимость размещения в условиях ограниченного предложения растет. Михаил Данилов указывает, что средняя стоимость путевки в российские здравницы за год увеличилась на 10–15%. В «Островке» отмечают, что стоимость одной ночи на весну—лето 2025 года достигла 9,5 тыс. руб., прибавив 14% год к году.

Господин Ромашкин оценивает средний рост тарифов в здравницах на лето в 10%, поясняя, что он оказался более сдержанным, чем для отелей. Многие санатории ведомственные, они реже пользуются системой динамического ценообразования. Впрочем, повышать цены участников рынка стимулирует не только высокий спрос. Так, в санатории «Елизавета—Минеральные Воды» отмечают, что средний тариф в объекте за год вырос на 25%, что связано в том числе с растущими издержками из-за высокой инфляции и туристического налога.

Александра Мерцалова