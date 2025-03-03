Арена меняет прописку

Столичные власти планируют построить новый цирк в западной части города в Мневниковской пойме. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее городские власти планировали реконструировать здание на проспекте Вернадского, теперь решено, что историческое сооружение трогать пока не будут. Одновременно запущено интернет-голосование, в ходе которого жители выберут архитектурную концепцию нового цирка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытая репетиция в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, 1 ноября 2022 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Открытая репетиция в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, 1 ноября 2022 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О строительстве нового здания Московского цирка в Мневниковской пойме сообщил столичный мэр Сергей Собянин у себя в блоге. Градоначальник сослался на результаты опроса 250 тыс. человек в проекте «Активный гражданин», отметив, что тема «вызвала огромный интерес». 73% респондентов подтвердили, что «современный цирк нужен Москве». При этом мнения, где конкретно должно появиться здание, разделились. «Около половины» опрошенных, выразился мэр, считают, что обновленное здание должно быть на историческом месте на проспекте Вернадского, где сейчас расположен Большой Московский цирк. 27% выступают за то, чтобы цирк появился на новой площадке. 23% респондентов сказали, что доверяют мнению экспертов. Специалисты и руководство цирка, написал господин Собянин, поддержали идею постройки здания на новом месте из-за сложности реконструкции.

Большой Московский цирк строился с 1964 года под руководством архитектора Якова Белопольского и был открыт в 1971 году. Высота комплекса, выполненного в стиле «советского модернизма»,— 31 м. Зрительный зал вмещал 3,4 тыс. человек. Площадь надземной части — 3 тыс. кв. м. По данным Росреестра, общая площадь здания — 26,1 тыс. кв. м.

Столичная мэрия объявила конкурс на разработку концепции цирка на проспекте Вернадского в сентябре 2024 года, ожидая от его участников «ярких проектов» (см. “Ъ” от 23 октября 2024 года). В задание вошли требования обустройства зрительного зала на 5 тыс. человек, общественной зоны, зон общепита и подземной парковки. Площадь комплекса должна составить 80 тыс. кв. м (из них четверть — под землей, на глубине до 15 м). В предварительный список участников вошли восемь архитектурных бюро, в октябре 2024 года в числе участников конкурса осталось шесть компаний.

В январе 2025 года столичные власти обнародовали рендеры будущего здания: основное здание цирка напоминало шатер или шлем богатыря, а вспомогательный корпус — вытянутый цилиндр.

В Москомархитектуре говорили, что облик предложило бюро Apex, ставшее победителем конкурса. Господин Собянин считал, что проект «органично впишется в окружающий ландшафт и застройку».

3 марта власти решили собрать мнение граждан о судьбе цирка на «Активном гражданине», опубликовав картинки из шести проектов архитектурных бюро, дошедших до финала конкурса. Как рассказали “Ъ” в стройкомплексе Москвы, Бюро Асадова предложило здание в виде различных функциональных блоков, объединенных куполом, институт «Мирпроект» — здание в виде обручей вокруг фигуры акробатки. Бюро «Маркс Инжиниринг» предложило сделать на кровле цирка смотровые площадки, перетекающие в городской парк на прилегающей территории. В перечень для голосования вошел и проект Apex.

Фотогалерея Новое здание Большого Московского цирка построят в Мневниковской пойме Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новое здание Московского цирка. Концепция бюро «ЮНК архитекторы» Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция бюро «АПЕКС» Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция градостроительного института «Мирпроект» Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция арт-группы «Камень» Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция архитектурного бюро Асадова Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция бюро «МАРКС ИНЖИНИРИНГ» Фото: Правительство Москвы Следующая фотография 1 / 6 Новое здание Московского цирка. Концепция бюро «ЮНК архитекторы» Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция бюро «АПЕКС» Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция градостроительного института «Мирпроект» Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция арт-группы «Камень» Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция архитектурного бюро Асадова Фото: Правительство Москвы Новое здание Московского цирка. Концепция бюро «МАРКС ИНЖИНИРИНГ» Фото: Правительство Москвы Смотреть

Цирк планируется разместить на участке площадью около 6,9 га между улицей Нижние Мневники и проездом Главмосстроя, пояснили “Ъ” 3 марта в столичном стройкомплексе. «Это живописное место, по обеим сторонам участка протекает Москва-река,— рассказали там.— Новое здание станет многофункциональным: зрителей будут ждать не только представления, но и иммерсивные шоу, концерты и спектакли». Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее говорил, что цирк превратится «в площадку, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов шоу».

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Основатель MPG Architects Александр Соловьев находит идею строительства цирка на новой площадке интересной, говоря, что комплекс может привлечь москвичей, туристов и «способствовать развитию искусства и развлечений». «Но важно учитывать экономическую целесообразность, спрос на такие мероприятия и возможное влияние на окружающую инфраструктуру»,— полагает он.

В адресной инвестиционной программе Москвы на 2024–2027 годы на реконструкцию цирка в 2025 году выделено 1,8 млрд руб., в 2026 году — 10,6 млрд руб.

Исторический цирк на проспекте Вернадского на время стройки продолжит работать, сообщил Сергей Собянин. «Решение о дальнейшем использовании этого здания примем после завершения строительства, — заявил он.— И обязательно с учетом мнения его руководителей и артистов — всех членов большой цирковой семьи».

Александр Воронов, Полина Мотызлевская