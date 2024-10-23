Цирку на Вернадского подбирают новые виды

Столичные власти опубликовали предварительный список участников конкурса на реконструкцию Большого Московского цирка. Теперь на проектирование нового комплекса претендуют восемь архитектурных бюро. От проекта ждут превращения цирка в lifestyle-площадку с подземной парковкой, расширения зрительного зала в полтора раза и утроения общей площади помещений (до 80 тыс. кв. м). В Москомархитектуре сочли, что здание Большого Московского цирка, визитной карточкой которого когда-то была система из пяти сменных манежей, устарело функционально и технически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О подаче заявок восьми бюро на конкурс по разработке архитектурной концепции Большого Московского цирка стало известно из протокола, опубликованного Москомархитектурой. Среди них, например, архитектурное бюро Асадова (проектировало конгресс-центр в Стрельне), компании Apex (работала над обликом ГЭС-2) и UNK (павильон «Атом» на ВДНХ), а также бюро «Спич» (там ранее трудился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов).

Конкурс на разработку концепции цирка на проспекте Вернадского объявлен столичной мэрией в сентябре 2024 года. От его участников ждут «ярких проектов», пояснял господин Кузнецов. В задание входит обустройство зрительного зала на 5 тыс. человек и подземной парковки на 217 машин. Площадь обновленного комплекса должна составить 80 тыс. кв. м (из них четверть — под землей, на глубине до 15 м). На организацию конкурса из бюджета выделено 30 млн руб.; участникам и победителю обещаны гранты размером до 5 млн руб. каждый.

В Москомархитектуре после публикации номера сообщили "Ъ", что сейчас идет процесс оценки заявок конкурсантов, который завершится до конца этой недели.

Большой Московский цирк в стиле советского модернизма строился с 1964 года под руководством архитектора Якова Белопольского и был открыт в 1971 году. Высота комплекса — 31 м. Зрительный зал в форме амфитеатра вмещает 3,4 тыс. человек. Площадь надземной части — 3 тыс. кв. м, служебные помещения расположены в стилобате (по данным журнала «Советский цирк», уходит вглубь на 22,5 м). По данным Росреестра, общая площадь здания — 26,1 тыс. кв. м. Визитная карточка комплекса — система из пяти манежей-трансформеров (конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой), которые способны меняться за пять минут.

По словам Сергея Кузнецова, для своего времени цирк «был технологически уникален: зрителей поражали сменяющиеся манежи с водой и льдом». Но сегодня здание устарело функционально и технически, поясняли в Москомархитектуре. Основной идеей конкурса выступает его «превращение в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов шоу», подчеркивал господин Кузнецов. От участников конкурса также ждут проектирования общественной зоны на 22,5 тыс. кв. м, зон общепита на 1,3 тыс. кв. м и технического обслуживания на 30 тыс. «квадратов». По приказу Москомархитектуры, конкурсанты должны учитывать «дизайн городской среды» вокруг комплекса, еще одной целью мероприятия выступает «создание привлекательного облика Москвы».

В адресной-инвестиционной программе (АИП) Москвы на 2023–2026 годы на реконструкцию цирка в 2025 году выделялось 7 млрд руб. В октябре 2024 года столичные власти утвердили очередную АИП (на 2024–2027 годы): ее текст пока не публиковался, но, по некоторым данным, на реконструкцию цирка на проспекте Вернадского в 2026 году может быть выделено 10,6 млрд руб.

Отметим, Большой Московский цирк в 2013 году уже реконструировали (на эти цели столичные власти и Минкультуры выделяли 600 млн руб.): за два года были отремонтированы стилобатная часть и вольеры для животных. В ходе ремонта в правительственной ложе комплекса нашли вмонтированные в перила защитные 7-миллимитровые стальные пластины, не упомянутые в строительной документации, сообщали в пресс-службе цирка. В Большом Московском цирке предполагали, что пластины служили защитой от покушений на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Также для генсека, по данным пресс-службы цирка, была построена и небольшая подземная парковка с лифтом, доставлявшим гостей в правительственную ложу.

Вице-президент Союза московских архитекторов Михаил Хазанов называет Большой Московский цирк знаковым объектом: «Это эпоха, памятник модернизма, через него прошло несколько поколений зрителей». Господин Хазанов считает правильным модернизировать цирк без его кардинальной перестройки и изменения облика, а другой объект построить «на новом месте и тем самым оживить какой-то скучный район».

Александр Воронов