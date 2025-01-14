Бурению труба

Снижение инвестиций в бурение новых скважин в условиях высокой стоимости финансирования продолжит сдерживать рост потребления труб. В 2025 году аналитики ждут сохранения объема рынка в РФ на уровне прошлого года, когда спрос сократился в пределах 9%. Незначительный рост продаж прогнозируется только в сегменте премиальных труб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Совокупный спрос на трубы в России в 2025 году останется на уровне 2024 года, говорится в новом обзоре бизнеса Трубной металлургической компании (ТМК) агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Как отмечают в НКР, росту потребления труб препятствуют высокая стоимость денег в экономике и недостаточное инвестирование и относительная нехватка мощностей в нефтегазовом секторе. Но сохраняется потенциал увеличения объемов эксплуатационного бурения на нефтегазовых месторождениях, а также роста спроса со стороны машиностроения, наращивающего производство, говорится в обзоре.

При этом, отмечают в НКР, рентабельность бизнеса производителей труб находится под давлением из-за высокой стоимость фондирования, а также волатильности цен на сырье (лом, горячебрикетированное железо и плоский прокат). В ТМК, а также Объединенной металлургической компании и «Северстали» “Ъ” не ответили.

В 2024 году, говорится в обзоре НКР, объем продаж бесшовных и сварных труб в РФ снизился на несколько процентов из-за затоваривания рынка, добровольного сокращения добычи нефти ОПЕК+ и некоторого снижения активности потребителей трубной продукции. Аналитики Альфа-банка оценивали снижение спроса на стальные трубы в РФ по итогам 2024 года в 1,5%. ТМК в презентации в ноябре 2024 года прогнозировала снижение спроса на стальные трубы по итогам прошлого года на 9,1%, до 11 млн тонн. Сокращение объемов рынка компания объясняла возможным снижением добычи нефти и газового конденсата, сокращением бурения и уменьшением количества введения новых скважин в 2024 году.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что стоимость финансирования неизбежно влияет и на буровые компании и возможны локальные просадки спроса со стороны ряда заказчиков — вертикально интегрированных нефтяных компаний. В январе—ноябре 2024 года на фоне роста себестоимости, ограничений добычи нефти в рамках ОПЕК+ и снижения цен на сырье нефтекомпании РФ снизили ввод новых скважин на 12,3% год к году, до 6,96 тыс. единиц, по данным источников “Ъ”, знакомых со статистикой Минэнерго. Сократились и объемы эксплуатационного бурения — на 1,2% год к году, до 27,7 тыс. м в целом по стране (см. “Ъ” от 9 января). Как следствие, по оценкам Kasatkin Consulting, потребление труб большого диаметра (ТБД) и нарезных труб нефтяного сортамента (OCTG; применяются в бурении и эксплуатации скважин) в прошлом году сократилось на 5% и 10% год к году соответственно.

В 2025 году, говорит Дмитрий Касаткин, рынок все же рассчитывает на сохранения объема ввода новых скважин и небольшой рост проходки в бурении. Это приведет к незначительному росту спроса на OCTG-трубы — до 2%. Но потребление ТБД продолжит снижаться — еще на 3%, ожидает господин Касаткин.

По мнению главного стратега инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максима Худалова, рынок труб находится под большим геополитическим давлением, чем другие сегменты металлопродукции. «Так, например, разрешение ситуации с поставками на Иран или по трубопроводу "Сила Сибири-2" могло бы увеличить прогноз потребления ТБД на 0,7–1 млн тонн. Но для этого должны сложиться политические, а не экономические факторы»,— отмечает аналитик.

Дмитрий Касаткин считает, что в текущих условиях долгосрочным трендом будет рост объемов продаж премиальных OCTG-труб на фоне необходимости использования большего числа инновационных разработок. «Программы импортозамещения в области нефтегазового оборудования позволят поддержать повышение доли горизонтально направленного бурения»,— уверен он. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что динамика потребления трубной продукции в РФ в первую очередь может улучшиться в случае послабления денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки.

Полина Трифонова, Ольга Мордюшенко