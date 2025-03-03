Спотовая цена на электричество в странах Европы упала ниже нуля

Сегодня, 3 марта, спотовые цены на электроэнергию в Германии падали до отрицательных показателей, –€17,73 за 1 МВт•ч. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные биржи электроэнергии Epex Spot SE. По ее данным, также ниже нуля сегодня опускались цены в Нидерландах и Бельгии.

Такое падение цен связано с ростом производства солнечных электростанций после сезонного снижения зимой. Солнечные электростанции в Германии сегодня выработали 39,9 ГВт электроэнергии — максимум с 21 сентября. В последние несколько дней многомесячные максимумы были достигнуты и в других странах: рекордные 15,6 ГВт во Франции в воскресенье, 9 ГВт в Великобритании в субботу (максимум с 18 сентября).

По итогам прошлого года почти половина (47%) всей электроэнергии в ЕС производилась из возобновляемых источников. На солнечные электростанции приходится около 11% всего производства электроэнергии.

Яна Рождественская