Госдума направит законопроект о защите от бездомных животных на отзывы в регионы

Совет Госдумы направит на отзыв в регионы законопроект о защите от нападения бездомных животных, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Отзывы ожидаются в течение 15 дней, добавил он.

Проект поправок в ст. 16 и 18 закона «Об ответственном обращении с животными» был внесен на рассмотрение в Госдуму 28 февраля группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Документ предлагает исключить из закона норму, в соответствии с которой животное после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта в среду обитания. Для этого регионы наделяют полномочиями самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В случае, если животное находится в приюте дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом, следует из проекта.

Согласно действующему закону, региональные власти должны действовать с бездомными особями по системе ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду. Последний пункт вариативен: животное может остаться в приюте до конца жизни. В 2023 году в закон внесли поправки — ОСВВ перестала быть обязательной, «если иное установлено» региональным законодательством, однако умерщвление животных все равно недопустимо, так как это противоречит статье этого же закона о гуманном отношении к животным без владельцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с одичалыми».

Полина Мотызлевская