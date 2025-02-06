Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КГИОП согласовал строительство моста через Неву в составе Широтной магистрали

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга согласовал проект строительства еще одного автомобильного моста через Неву, который планируется возвести в рамках создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Согласование выдано инвестору АО «Западный скоростной диаметр».

Согласно документу, размещенному на сайте КГИОП, новая переправа будет построена рядом с Финляндским железнодорожным мостом в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Мост будет разводной, его высота от уровня земли составит около 9,8 метров.

Строительство будет вестись в составе участка ШМСД от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицами Седова и 2-й Луч до развязки на пересечении с Союзным проспектом. К работам могут приступить уже летом 2025 года.

«Ъ-СПб» писал, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов озвучивал планы по строительству в городе четырех новых мостов.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...