КГИОП согласовал строительство моста через Неву в составе Широтной магистрали

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга согласовал проект строительства еще одного автомобильного моста через Неву, который планируется возвести в рамках создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Согласование выдано инвестору АО «Западный скоростной диаметр».

Согласно документу, размещенному на сайте КГИОП, новая переправа будет построена рядом с Финляндским железнодорожным мостом в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Мост будет разводной, его высота от уровня земли составит около 9,8 метров.

Строительство будет вестись в составе участка ШМСД от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицами Седова и 2-й Луч до развязки на пересечении с Союзным проспектом. К работам могут приступить уже летом 2025 года.

«Ъ-СПб» писал, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов озвучивал планы по строительству в городе четырех новых мостов.

Андрей Цедрик