Мэрия надеется на кассацию

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял к рассмотрению жалобу администрации Краснодара в рамках спора с АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Мэрия пытается оспорить решения нижестоящих судов, отказавших городским властям в изъятии земельного участка в центре города. Юристы считают, что шансы на победу у администрации крайне низкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Краснодара пытается обжаловать решение 15-го Арбитражного апелляционного суда, который отказал в изъятии земельного участка у фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. АС Северо-Кавказского принял к рассмотрению кассационную жалобу мэрии, следует из картотеки арбитражных дел. Рассмотрение назначено на 27 марта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева принадлежит семье бывшего главы Минсельхоза РФ, экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и является одним из крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Предприятие владеет 22 организациями по производству пищевых продуктов в Краснодарском крае и Ростовской области. Чистая прибыль компании в 2023 году составила почти 14 млрд руб.

Спорный участок площадью 833 кв. м находится на Красноармейской улице в центре Краснодара. По оценкам риелторов, его рыночная стоимость может составлять до 40 млн руб. Как следует из материалов дела, в 2015 году мэрия заключила договор аренды с предпринимателем Борисом Подгорным, участок был передан ему для строительства офисов. Однако уже через два месяца Борис Подгорный передал права и обязанности по договору аренды компании «Агрокомплекс».

Свою позицию юристы мэрии аргументировали тем, что разрешение на строительство так и не было получено и на участке в итоге не возвели ни одного сооружения. Соответственно, в связи с неиспользованием земельного участка по целевому назначению в январе 2023 года администрация направила «Агрокомплексу» уведомление о прекращении договора аренды. В марте того же года, не получив от общества подписанное соглашение о расторжении договора аренды с актом приема-передачи, мэрия обратилась в суд, в ходе которого выяснилось, что в ЕГРН в июле 2023 года на спорный участок была зарегистрирована собственность РФ в связи с нахождением на территории нежилого строения, принадлежащего Российской Федерации. Из материалов дела также следует, что у МТУ Росимущества (как собственника земельного участка) нет намерения расторгнуть договор аренды и требовать возврата земли.

В итоге суд постановил отказать администрации в удовлетворении иска. В решении суда говорится, что с момента перехода полномочий собственника в отношении спорного земельного участка к Российской Федерации, администрация утратила статус и полномочия арендодателя в силу закона. «В связи с утратой статуса арендодателя администрация утратила также право на иск о досрочном расторжении договора аренды и возврате земельного участка»,— говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края.

При этом с иском об оспаривании права собственности Российской Федерации городские власти не обращались.

Партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков считает, что шансы вернуть городу участок у администрации крайне низки, но они есть. «Определяющим для спора обстоятельством является следующее: правомерно ли земельный участок выбыл из муниципальной собственности в федеральную в связи с расположением на нем здания, принадлежащего РФ; не являются ли сведения об этом здании в ЕГРН ошибочными. Запись о праве федеральной собственности на участок была внесена в Единый государственный реестр недвижимости спустя полгода с момента направления администрацией требования о расторжении договора аренды, хотя согласно данным публичных источников зданию кадастровый номер был присвоен еще в 2013 году»,— поясняет юрист.

Он отмечает, что если дело дойдет до рассмотрения в Верховном суде (ВС), то коллегию может заинтересовать, что участок выбыл из муниципальной собственности уже после начала производства по делу. Также коллегии необходимо будет оценить, действительно ли здание расположено на земельном участке. «Согласно решению апелляции, Росреестр уведомил администрацию о том, что сведения в ЕГРН о расположении здания на земельном участке являлись технической ошибкой, которая уже исправлена, а требование администрации было предъявлено к обществу именно из-за отсутствия каких-либо зданий на участке, который был предоставлен для строительства»,— говорит Максим Кузнеченков.

На запрос об объектах, находящихся на спорном участке, на момент написания материала МТУ Росимущество не ответило.

Елена Турбина