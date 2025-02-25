Выплавку ставят на паузу

Металлурги готовят новые масштабные капитальные ремонты на производственных площадках в условиях стагнации спроса на сталь в России и ограниченных возможностей экспорта. По оценкам аналитиков, это может привести к дополнительному снижению производства стали в РФ в текущем году на 5% возникновению рисков профицита на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Металлургические компании активизируют ремонтные программы на фоне слабого спроса на сталь в России. Так, «Северсталь» 24 февраля анонсировала второй крупный ремонт на 2025 год: модернизацию газовой утилизационной бескомпрессорной турбины (ГУБТ-12) за доменной печью (ДП) №4 на своем основном производственном активе — Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). Ранее компания заявила о капитальном ремонте этой печи. ДП №4 — третья по объемам выплавки чугуна домна на предприятии с объемом производства 2,4 млн тонн в год.

На модернизацию ГУБТ «Северсталь» планирует направить 1,1 млрд руб. Инвестиции в капремонт ДП №4 компания не раскрывает. Общие плановые инвестиции в развитие ЧерМК, включая строительство комплекса по производству окатышей и новой утилизационной тепловой электростанции, на текущий год — 100 млрд руб. Это 60% заявленного CAPEX «Северстали» на этот год. Как отмечали в компании, сроки и масштабы некоторых проектов инвестиционной программы могут быть пересмотрены из-за высокой ключевой ставки.

В условиях ограничений на экспортных рынках и лимитированных возможностей потребления на внутреннем рынке модернизация или ремонт существующих мощностей видятся логичным решением, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Тем более, добавляет он, для российских металлургов, обладающих достаточной финансовой устойчивостью, капитальный ремонт не настолько капиталоемкий процесс, чтобы зависеть от ставки кредитования. Опрошенные “Ъ” другие металлургические компании — «Русал», «Норникель», «Мечел», «Евраз», ММК, НЛМК, ТМК — комментировать ремонтные планы на текущий год отказались, ссылаясь на «чувствительность этой информации».

«Норникель» ранее раскрывал, что в 2024 году провел полную реконструкцию печи взвешенной плавки (ПВП-2) на Надеждинском металлургическом заводе, в результате чего ее производительность увеличилась на 25%. Общие инвестиции компании в 2024 году составили $2,4 млрд, из которых чуть больше 60% пришлось на поддержание и модернизацию основных фондов. Прогнозный объем инвестиций «Норникеля» на 2025 год — $2,2 млрд. ММК в 2024 году провел капитальные ремонты трех доменных печей и кислородного конвертера №2. С этим компания связывала снижение производства.

Всего в России за прошлый год было выплавлено чуть больше 70 млн тонн стали, что на 7% меньше, чем годом ранее, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA). «Северсталь» сократила производство стали в 2024 году на 8% год к году, до 10,4 млн тонн, чугуна — на 11%, до 10 млн тонн. У ММК эти показатели снизились на 13,8% и 4,5%, до 11,2 млн и 9,5 млн тонн соответственно.

Компании традиционно прибегают к переносу плановых ремонтов, когда необходимо сократить объемы выплавки стали, говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Так что, по его словам, участники рынка могут перенести определенные ремонтные работы на ближайшие месяцы. Но, предупреждает эксперт, потенциал дальнейшего значительного снижения производства крупными российскими металлургическими комбинатами ограничен уже технически. В связи с этим господин Красноженов видит риски профицита стали на внутреннем рынке.

По оценкам Ильи Макарова, запланированные масштабные ремонты на сталеплавильных мощностях могут привести к дополнительному снижению производства стали в РФ в текущем году на 5%. В АКРА ожидали, что производство стали в стране в 2025 году будет на уровне 2024 года. По оценкам аналитиков БКС, спрос может снизиться еще на 2–3%.

Полина Трифонова