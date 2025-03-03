Твиты и твисты

Оскаровская кампания этого года отличалась особенно запутанной интригой и множеством «твистов» — поворотов и перевертышей. Один из самых феерических и поучительных произошел с картиной «Эмилия Перес», считает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер фильма «Эмилия Перес» Жак Одьяр

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Режиссер фильма «Эмилия Перес» Жак Одьяр

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Как и «Анора», «Эмилия Перес» была представлена в конкурсе Каннского фестиваля, где ее наградили призом жюри и другим — за актерский ансамбль. С тех пор музыкальная драма француза Жака Одьяра собрала урожай наград — от Европейской и Британской киноакадемий, от американской Гильдии актеров; в призовой коллекции создателей фильма — четыре «Золотых глобуса», испанская премия «Гойя» и семь французских «Сезаров».

«Эмилия Перес», казалось, имела все шансы умножить свой успех на «Оскаре», отхватив рекордное число номинаций — 13. Правда, у нее были сильные конкуренты. И не только «Анора», но и «Бруталист» и «Конклав».

Рейтинг фаворитов все время менялся под влиянием привходящих обстоятельств: например, шансы «Конклава», как утверждалось, выросли в связи с болезнью папы римского — это как бы актуализировало сюжет фильма.

Но главный «твист» произошел именно с «Эмилией Перес». Напомним, это невероятная история о боссе мексиканского картеля, решившем изменить пол. Зверообразный Манитас дель Монте превращается в грузную, но не лишенную женственности Эмилию Перес — причем Карла София Гаскон, испанская трансгендерная актриса, играет и того, и другую. Завершается фильм народным шествием поющих мексиканцев против террора наркокартелей.

Как раз из Мексики (где Гаскон знали как ведущую кулинарного шоу) пришли первые неприятности. Картину обвинили в неуважении к больной теме этой страны — похищению людей. Одьяр должен был, с точки зрения многих мексиканцев, заняться серьезным исследованием, а не превращать трагедию в мюзикл. Вторая претензия — что снял картину не в Мексике и занял в ней только одну мексиканскую актрису (Адриану Пас), а на главные роли взял более известных исполнительниц из других стран. Наконец, режиссера обвинили в неуважении к испанскому языку, вырвав из контекста его фразу, где он говорит о том, что «испанский — язык бедных». Заставили его извиняться. Обнаружили, что для корректировки дефектов дикции актеров в работе над фильмом использовали искусственный интеллект: еще одно преступление.

Играющую одну из ключевых ролей Селену Гомес стали уличать в «неестественности» ее образа. Карла София Гаскон и Адриана Пас встали на защиту своей партнерши. Но тут разразился самый большой скандал, связанный с самой Карлой. Из небытия были извлечены ее давние твиты с элементами исламофобии. Твиты про антисемитизм признали фейками, так же как те, где Карла оскорбляет Селену Гомес. Но Карла Гаскон — и это уже правда — бездоказательно обвинила одну из своих соперниц по «Оскару», бразильянку Фернанду Торрес, в организации клеветнической кампании против нее.

После скандала Гаскон закрыла свои аккаунты в социальных сетях, а Netflix исключил ее из оскаровской кампании, в результате чего она, будучи номинированной, отсутствовала на церемониях Critic Choice Awards, BAFTA и актерского союза SAG-AFTRA. Однако всего за несколько дней до церемонии «Оскара» стриминговая платформа все же достигла мирового соглашения с актрисой и оплатила расходы на ее поездку в Лос-Анджелес.

Тем не менее джинн был выпущен из бутылки.

Крупнейшая сеть кинотеатров Мексики Cinepolis объявила, что «Эмилия Перес» выйдет с гарантийным талоном компании, дающим право на возврат стоимости билета, если зритель останется недоволен покупкой.

Все это время Карлу Гаскон травили в социальных сетях мексиканские и испанские инфлюенсеры, кто-то предлагал номинировать ее не за женскую, а за мужскую роль.

Зато на этом фоне выиграла другая актриса из скандального фильма — Зои Салдана, дочь доминиканских и пуэрториканских родителей. Она уже и так была широко известна своим рекордом: снялась в трех самых кассовых фильмах всех времен, включая «Аватар» и «Мстителей», а журнал Time включил Салдану в число 100 самых влиятельных людей. В «Эмилии Перес» она сыграла адвоката, чья жизнь меняется после встречи с наркобароном,— и эта чрезвычайно выразительная роль второго плана принесла ей «Оскар». Мало того, вторую статуэтку дали за песню «El Mal» — мощный речитатив Зои Салданы в сопровождении электрогитар.

Но этим оскаровские успехи «Эмилии Перес» и ограничились: из 13 номинаций в награды перешли только две. Такова сегодня цена наспех сказанного, точнее, написанного в сети необдуманного слова.

Андрей Плахов