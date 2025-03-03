«Билайн» восстановил работу сервисов после кибератаки

Специалисты «Билайна» устранили последствия второй с начала года DDoS-атаки. Все сервисы работают штатно, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

Оператор подвергся кибератаке днем сегодня, 3 марта. Тогда в пресс-службе отметили, что специалисты выявили проблему и приняли меры «для поддержания стабильной работы сервисов». Другие подробности в компании не привели.

В предыдущий раз сервисы «Билайна» подверглись DDoS-атаке 26 февраля. Из-за этого не работали сайт и приложение компании, также поступали жалобы на сбой в работе домашнего и мобильного интернета.