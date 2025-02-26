«Билайн» объяснил сбой в работе интернета DDoS-атакой
Сервисы мобильного оператора «Билайн» перестали работать из-за DDoS-атаки, рассказали в компании. В «Билайне» добавили, что работают над решением проблемы.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов»,— рассказала «РИА Новости» пресс-служба компании.
Сейчас не действуют сайт и приложение «Билайна». Кроме того, пользователи жалуются на работу домашнего и мобильного интернета.