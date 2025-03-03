Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина сравнивает спрос на престижное жилье с особым статусом в Москве и Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сегменте элитной недвижимости в исторической части мегаполисов представлен довольно широкий выбор. От квартир и апартаментов в домах, построенных и введенных в эксплуатацию в 2020-х, до лотов в исторических зданиях, обладающих статусом объектов культурного наследия. И в отличие от Санкт-Петербурга, в Москве не наблюдается дефицита высокобюджетных комплексов с таким статусом. Сейчас в столице насчитывается 20 таких объектов, а в Санкт-Петербурге три. Хотя спрос на престижное жилье с особым статусом в двух городах сопоставим.

За год в Москве в высокобюджетных комплексах, в составе которых есть объекты редевелопмента со статусом объекта культурного наследия, было реализовано около 100 квартир и апартаментов общей площадью 15 тыс. кв. м, посчитали в компании Kalinka Ecosystem. А по данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в Санкт-Петербурге в зданиях со статусом объекта культурного наследия в прошлом году оформлено 90 сделок, общая площадь лотов в пределах 10,5 тыс. «квадратов». То есть в Санкт-Петербурге спрос на элитное жилье со статусом памятника на 10% ниже по количеству сделок и на треть по общей площади реализованных лотов, чем в Москве.

При этом объем предложения в домах со статусом объекта культурного наследия в Санкт-Петербурге меньше, чем в столице, почти на 75% по площади и почти на 55% по количеству лотов. И, по данным брокеров, в этом году московский рынок пополнят три новых проекта с особым статусом. А в Санкт-Петербурге лишь один.

Светлана Бардина