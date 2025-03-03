Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и порывистом ветре 4 марта

Петербуржцев и гостей города вновь предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 4 марта, в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, также возможно налипание мокрого снега. Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с, на дорогах возможна гололедица.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что облачную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя в Петербург принес теплый атмосферный фронт.

Андрей Цедрик