Петербург окажется в полосе теплого атмосферного фронта 3 марта

Теплый атмосферный фронт принесет в Санкт-Петербург 3 марта облачную погоду с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Температура окажется выше климатической нормы, столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожилой петербурженке выплатили 300 тысяч рублей за сломанную лодыжку на гололеде.

Андрей Маркелов