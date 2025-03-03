«Хамас» не продлил перемирие

«Хамас» не захотел продлить режим прекращения огня. Израиль в ответ нанес удары по северу Газы. Группировка настаивает на переходе ко второй фазе сделки. В ночь на 2 марта завершился первый этап сделки между Израилем и «Хамасом». Вскоре в канцелярии Нетаньяху сообщили, что готовы продлить режим прекращения огня до 19 апреля, такой план ранее предложил спецпредставитель США Стив Уиткофф. Также подразумевается, что в первый же день будет выдана половина всех израильских заложников. В плену группировки остаются 59 человек, не менее 32 из них числятся погибшими. Палестинское движение еще 28 февраля заявило, что не согласится на продолжение перемирия, если посредники не предоставят гарантии, что далее в силу вступит второй этап сделки. 1 марта «Хамас» отверг новые требования. Израиль в ответ прекратил поставки гуманитарной помощи в сектор. В Газе сообщили, что артиллерия и танки возобновили атаки. Как напоминают СМИ, первоначальное соглашение позволяет ЦАХАЛу вновь начать боевые действия после 1 марта, если переговоры будут признаны неэффективными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Issa / Reuters Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Но в случае изменения позиции «Хамаса», Израиль «немедленно начнет переговоры по деталям плана». В активных военных действиях не заинтересована ни одна из сторон, считает востоковед Руслан Сулейманов: «Тупиковая ситуация, когда "Хамас" не то, чтобы прямо заинтересован в возобновлении боевых действий, но понимает, что это, скорее всего, будет ему на руку. Потому что если за 15 месяцев "Хамас" не удалось уничтожить военным путем, очевидно, что его в принципе вряд ли удастся добить, так что "Хамас" находится в более выигрышном положении.

Биньямин Нетаньяху оказался в непростой ситуации. С одной стороны, Дональд Трамп не заинтересован в эскалации, презентовал себя как миротворца, как человека, который пришел в Белый дом и сразу остановил войну на Ближнем Востоке, ему не хотелось бы пошатнуть свое реноме. Но, с другой стороны, у Нетаньяху есть союзники по коалиции, которые призывают его к возобновлению боевых действий. Ему приходится лавировать, пока это очень трудно».

На втором этапе обмен должен был продолжиться, но число подлежащих освобождению людей стороны не оговаривали. В январе обсуждалось, что во вторую фазу Израиль выведет войска из Газы и будет объявлено о завершении войны. 28 февраля представители Израиля и «Хамаса» встречались в Каире, чтобы обсудить «следующие» шаги в рамках сделки. В переговорах участвовали США и Катар. Американский план продления перемирия канцелярия Нетаньяху одобрила после четырех часов консультаций.

Автора идеи, Стива Уиткоффа, в Израиле ждали с визитом всю прошлую неделю. Но американский спецпредставитель сообщал, что отвлечен на решение украинского конфликта. США несколько отстранились от темы войны на Ближнем Востоке, говорит израильский политолог и эксперт по безопасности Саймон Ципис. По его словам, переход ко второй фазе сделки с «Хамасом» затруднен из-за внутриизраильского конфликта: «Основной конфликт не между Израилем и "Хамасом", а внутри Израиля, внутри правительства, причем не только депутатов, но и силовиков. "Хамас" выдвинул требования, чтобы во второй части обмена были отпущены еще более 1 тыс. боевиков, которые продолжают содержаться в израильских тюрьмах.

Все начинают понимать, что такими темпами "Хамас" получит обратно около 5 тыс. заключенных. В разные периоды времени были потрачены колоссальные ресурсы, чтобы их выследить и арестовать. Получается ситуация, при которой "Хамас" практически не понес никаких потерь. За полтора года военная операция не достигла никаких результатов. Ультраправые — как была воинственная риторика, так она и продолжается. Левые требуют как можно скорее пойти на сделку, поскольку живых заложников становится все меньше и меньше.

Что касается $4 млрд от США — это только на защиту от иранской угрозы. Американцы хотят предотвратить большую войну на Ближнем Востоке. Это не касается "Хамаса". Они в принципе настроены гораздо более произраильски, чем демократы, но Трамп взял относительно независимую позицию по сравнению с демократами. Посланник Трампа уже третий раз отменяет визит. Трамп оставил Нетаньяху один на один с этой ситуацией, что дало ход внутреннему кризису».

На фоне отказа «Хамаса» от американского плана, со своим предложением выступил Каир. Оно противоречит предложению Уиткоффа и предлагает на первое время ввести режим прекращения огня на две недели. Третий этап сделки может предполагать восстановление Газы и обсуждение политического будущего сектора.

Старт переговоров по второй фазе был назначен еще на 4 февраля. С тех пор он неоднократно переносился, а стороны регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Например, Иерусалим, ставил на паузу возвращение шестисот палестинских заключенных из-за унизительных церемоний, которым «Хамас» подвергал пленных.

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Елизавета Скобцова