«Сейчас сладкое оставлено на потом, и в ход пошел кнут»

Европа предложит Москве и Киеву перемирие в воздухе, на море и в энергетике на один месяц. Президент Франции раскрыл газете Le Figaro некоторые детали его совместного с британским премьер-министром плана по Украине. По словам Эмманюэля Макрона, режим полного прекращения огня, о котором могли бы договориться Дональд Трамп и Владимир Путин, сложно контролировать. Вместо этого лидеры Старого Света предлагают снижение интенсивности боевых действий. А вот европейских военнослужащих не направят на Украину в ближайшем будущем, заявил глава Елисейского дворца. Он также выразил уверенность в возможности налаживания отношений между Трампом и Зеленским. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич отмечает, что диалог о мире мог бы развиваться иначе, если бы 28 февраля в Овальном кабинете соблюдался элементарный дипломатический протокол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Скандальный визит Зеленского к Трампу обязательно станет предметом изучения не только специалистов, но и студентов разного рода дипломатических академий. Уверен, пройдет совсем немного времени, и мы будем обладать куда большей информацией о подводных камнях этой встречи. Пока же большинство наблюдателей склоняются к версии, что именно Джей Ди Вэнс спровоцировал перепалку. Надо сказать, что вице-президент не первый раз играет роль плохого парня во время визитов иностранных лидеров в Белый дом. Так, во время недавней встречи с британским премьер-министром Киром Стармером, Вэнс сказал, что в Соединенном Королевстве «имели место посягательства на свободу слова, которые на самом деле затрагивают не только британцев».

Но там, где Кир Стармер смог удержать себя в руках, Владимир Зеленский начал резко отвечать, что и привело к срыву визита. Говорят, что лучше быть умным, чем правым. В сложных политических переговорах чаще побеждают не те, кто рубит правду-матку, а демонстрирующие выдержку и подготовку. С последним у украинской делегации все обстояло из рук вон плохо. Настолько, что Зеленский оказался на сцене без переводчика, что тоже поспособствовало печальному итогу мероприятия.

Но и в целом у Киева были все возможности изучить стилистику работы новой администрации. Могли бы, например, посмотреть на линию поведения иорданского короля Абдаллы II, который несколько недель назад тоже был в Вашингтоне. Трамп вещал перед журналистами о том, как сотни тысяч палестинцев из Газы переедут в Иорданию, а король лишь сжимал скулы и отвечал, что «интересные инициативы президента» он обязательно обсудит с арабскими лидерами и выработает согласованную позицию. В финале король сохранил значительные объемы финансовой помощи из США и уже потом давал интервью, в которых говорил о том, как он жестко сказал Трампу нет.

Это был бы, возможно, самый правильный стиль общения. Хотя имелся вариант и вовсе не форсировать события и не ехать в Вашингтон. Подписание соглашения о редкоземельных металлах можно было провести на уровне министров, тем более, что после всех согласований, он превратился в рамочный договор о намерениях. Поэтому дело не в соглашениях. Похоже, украинский президент думал, что сможет решить все проблемы силой собственной харизмы и даром убеждения. Напомню, что и Трамп сомневался в необходимости личной встречи, и только просьбы Макрона заставили его согласиться.

Кстати, в прошлом у Киева уже был подобный опыт: в 2019 году в Париже на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате «нормандской четверки» Зеленский тоже решил выступить экспромтом, а во время общего пресс-подхода мимикой и жестами показывал, что он думает о своем московском визави. В итоге именно тогда российско-украинский диалог полностью прекратился.

Возвращаясь к событиям 28 февраля, можно сказать, что Украина этот раунд явно проиграла, но и позиция США вызывает вопросы. Раньше американцы пытались сделать так, чтобы дружественные режимы в них не сомневались. Теперь же предпочитают показывать своим союзникам, что будет, если они себя неправильно поведут. Были пряники и печеньки, а сейчас сладкое оставлено на потом, и в ход пошел кнут.

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Михаил Гуревич