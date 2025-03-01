Встреча показала несостоятельность

В Белом доме не исключают продолжения переговоров с президентом Украины, но не раньше, чем Владимир Зеленский будет готов к конструктивному разговору. Дональд Трамп сказал об этом после провальной встречи в Вашингтоне, передает Reuters. Президенты должны были обсудить заключение сделки по редкоземельным металлам. Однако в ходе беседы, во время открытой для СМИ ее части, Трамп и Зеленский начали говорить о боевых действиях на Украине и о том, как их завершить. В итоге они перешли на повышенные тона. Украинский лидер отказался пойти на прекращение огня без гарантий безопасности, а президент США обвинил его в неуважении. В результате, как утверждает Fox News, Администрация Трампа потребовала от Зеленского покинуть Белый дом. Подробнее о том, как развивались события, расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна была стать кульминацией дискуссии о сделке по редкоземельным металлам. Стороны преподносили все так, будто вопрос уже решен, и в Овальном кабинете даже подготовили ручки, которыми договор должен быть подписан. Трамп в приподнятом настроении лично встречал Зеленского, который прибыл без делового костюма, но, по словам американского президента, «при полном параде».

Дальше оба лидера переместились в Овальный кабинет, где перед сессией вопросов и ответов Владимир Зеленский показал несколько снимков «с полей», и Дональд Трамп их сочувственно разглядывал. Спустя несколько вопросов, кто-то из зала решил вновь обратить внимание на внешний вид президента Зеленского:

— Почему вы не носите костюм? У вас же самый высокий пост в стране, а вы отказываетесь носить костюм. Просто интересно, у вас есть костюм? — Да, у меня есть. — Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль. — Я надену костюм, когда война закончится. Может быть, такой же, как у вас, может быть, лучше, я не знаю.

Все присутствующие восприняли это как невинную шутку. Но чуть позже слово взял вице-президент Джей Ди Вэнс, который ответил одному из журналистов на упрек в том, что администрация Трампа стала сильно сближаться с Кремлем. Тут вмешался Владимир Зеленский, который попытался донести до вице-президента, что цель его визита — добиться прочного мира, без которого США столкнутся с тем же, с чем сталкивается Украина. Дональду Трампу это не понравилось.

Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, Дональд Трамп: Джей Ди Вэнс: Вы что, отрицаете, что у вас проблемы с призывом людей в армию? Вы думаете, это уважительно, приходить в Овальный кабинет и нападать на американского президента, который пытается предотвратить исчезновение вашей страны? Владимир Зеленский: Послушайте, во время войн у всех бывают проблемы, и у вас они есть. Но у вас есть отличный океан, поэтому вы их пока не чувствуете, но почувствуете в будущем. Джей Ди Вэнс: Вы не можете этого знать. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Вы не в той позиции, чтобы диктовать нам это. Запомните это, вы не в той позиции. Владимир Зеленский: Но вас это тоже коснется. Дональд Трамп: Вы сейчас в очень нехорошем положении, у вас нет карт. Владимир Зеленский: Я не играю в карты. Дональд Трамп: Нет, вы играете, вы ставите на кон жизни миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной.

Уже в этот момент, как отмечают комментаторы, стало понятно, что дискуссия пошла не в то русло. Джей Ди Вэнс упрекнул Зеленского в том, что он не отблагодарил США в частности за то, что президент Трамп пытается спасти его страну. В ответ на этот украинский президент отметил, что Вэнс слишком громко говорит о боевых действиях. И это вновь не понравилось Дональду Трампу.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп: Владимир Зеленский: Вы думаете, что если будете громко говорить о войне… Дональд Трамп: Он не говорит громко. У вашей страны серьезные проблемы. Владимир Зеленский: Можно я скажу? Дональд Трамп: Нет-нет, вы достаточно уже сказали. Ваша страна в большой опасности. Владимир Зеленский: Я знаю. Дональд Трамп: Вам не выиграть. У вас есть чертовски хороший шанс нормально выйти из этого благодаря нам. Владимир Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране. Мы сильны. С самого начала боевых действий мы были одни. Дональд Трамп: Вы не были одни. Мы дали вам $350 млрд, оборудование. Ваши люди смелые, но они используют наше оборудование.

Дональд Трамп попытался еще раз донести, что именно он, а не администрация Байдена или Обамы обеспечила Киев всем необходимым, включая Джевелины. Через считанные минуты президент США сказал, что все присутствующие увидели достаточно. Встреча завершилась. Владимир Зеленский спешно покинул Овальный кабинет и сел в черный Cadillac, пока журналисты на улице пытались докричаться до него, чтобы узнать об итогах встречи и о том, подписано ли соглашение. Но ручки так и остались в Овальном кабинете. Сделка не состоялась.

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Владислав Викторов