Песков рассказал о перспективах отношений России и США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал про развитие отношений России и США, которым был «нанесен огромный ущерб». Он сказал, что стороны предпринимают попытки наладить отношения, но для этого «предстоит долгий путь». Продолжение диалога зависит от политической воли президентов стран, добавил господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы голосуем за одну резолюцию генеральной ассамблеи ООН, в котором содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить. Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением»,— прокомментировал внешнеполитическую ситуацию господин Песков в интервью, который опубликовал журналист Павел Зарубин.

Дмитрий Песков добавил, что ожидать результатов в сфере экономического сотрудничества пока не приходится. «Это еще более долгосрочная перспектива»,— сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, а также он подчеркнул возможность поставок алюминия. Тогда же президент США Дональд Трамп высказал заинтересованность в «огромных запасах» российских ресурсов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Редкоземельная политика».