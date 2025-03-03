ФСБ предотвратила теракты в подмосковной синагоге и московском метро

ФСБ сообщила, что исламист планировал устроить взрывы в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

По данным спецслужбы, теракты готовил уроженец одной из стран Средней Азии, получивший российское гражданство. Во время подготовки нападений мужчина присягнул на верность террористической организации, провел разведку местности и купил компоненты для изготовления взрывного устройства. Позже он планировал выехать в Афганистан и там вступить в ряды террористической группировки, говорится в пресс-релизе ФСБ (есть у «Ъ»).

В ходе обыска по месту проживания мужчины нашли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств, химические вещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

ФСБ опубликовала видео, на котором видно тело убитого преступника, а также найденные в его доме вещества.

На прошлой неделе ФСБ сообщила, что пресекла подготовку теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). По версии ведомства, заказчиком убийства выступили украинские спецслужбы, а исполнителями должны были стать помощник митрополита и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках.

Подробности — в материале «Ъ» «От святого до взрывного».