ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла подготовку теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). По данным ведомства, заказчиком убийства выступили украинские спецслужбы, а исполнителями должны были стать помощник митрополита и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщает ФСБ, в Москве были задержаны гражданин Украины и гражданин России, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины через Telegram. У фигурантов изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных украинских паспорта.

На опубликованных кадрах гражданин Украины и помощник митрополита Денис Попович рассказал, что был завербован с целью слежки. По его словам, он согласился из-за угроз его родственникам со стороны ГУР. В последствии ему поручили убийство митрополита. Теракт планировался в Сретенском монастыре, куда помощник Тихона собирался пронести взрывное устройство. Сообщником Поповича стал клирик Никита Иванкович.

«Задержанные признались, что были завербованы в середине 2024 года для устранения митрополита Тихона. В декабре через тайник они получили СВУ и планировали совершить преступление во время визита митрополита в Москву»,— говорится в сообщении ФСБ. После покушения злоумышленники намеревались покинуть Россию по фальшивым документам.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Оба фигуранта арестованы. ФСБ также уточнила, что оба арестованных с середины 2022 года отправляли деньги ВСУ.

Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) — епископ Русской православной церкви. С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в Москве. Митрополитом Симферопольским и Крымским он был назначен в октябре 2023 года. До этого отец Тихон был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. В ноябре 2024 года президент Владимир Путин наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.