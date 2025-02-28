От святого до взрывного

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт с целью убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), которого называют духовником президента Владимира Путина. Бомбу в резиденцию митрополита на Лубянке по заданию главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины должен был заложить помощник священнослужителя Денис Попович, которого задержали вместе с клириком Никитой Иванковичем. По данным “Ъ”, фигурантов могут обвинить не только в терроризме, но и в госизмене, поэтому, несмотря на признание вины, они проведут долгие годы в колониях строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов) (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов) (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, сотрудники департамента по защите конституционного строя и других подразделений ФСБ разрабатывали Дениса Поповича и Никиту Иванковича несколько месяцев. Внимание сотрудников спецслужбы помощник митрополита и клирик храма Воскресения Христа в Сокольниках привлекли тем, что вначале активно переписывались в сети с противниками СВО, а затем стали и отправлять небольшие денежные переводы частным лицам и организациям, поддерживающим ВСУ.

Задержали молодых людей после того, как они по Telegram связались с куратором из ГУР Минобороны, пользовавшимся ником Thor Steinar (немецкий бренд одежды, популярный у экстремистов), и начали выполнять поступавшие от него задания.

Вначале Попович передавал информацию о поездках митрополита и встречах, а затем начал готовить на него покушение. Впоследствии Попович рассказал, что вынужден был оказывать содействие ГУР, так как сотрудники спецслужбы угрожали его матери, живущей в украинском городе Черновцы. Иванкович, похоже, действовал по идейным соображениям.

Последнему на смартфон сбросили координаты, по которым он нашел тайник. В нем находились украинские паспорта с его и Поповича фотографиями, но на чужие фамилии, которыми они должны были воспользоваться после акции, чтобы перебраться за границу, а также пакет из-под яблочного сока, заряженный взрывчаткой, и пульт для ее дистанционного подрыва.

Никита Иванкович перепрятал его поближе к храму в Сокольниках, оборудовав тайник в парке «Лосиный Остров». Согласно показаниям злоумышленников, Денис Попович должен был отнести пакет с бомбой в Сретенский монастырь в Москве, где находится резиденция митрополита, и спрятать ее под кровать или стул, а убедившись, что владыка Тихон будет находиться в зоне поражения, привести бомбу в действие. Учитывая, что при взрыве мог пострадать не только митрополит, но и другие люди, следственное управление ФСБ России признало действия злоумышленников подготовкой к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК) и незаконным оборотом взрывных устройств организованной группой (ст. 222.1 УК). Кроме того, Денису Поповичу, имеющему гражданства России и Украины, и россиянину Никите Иванковичу могут инкриминировать госизмену (ст. 275 УК). Несмотря на признание вины и активное содействие следствию, они могут получить по двадцать и более лет строгого режима. В ФСБ сообщили, что фигуранты уже арестованы, однако в базе данных столичных судов какие-либо сведения об избрании им мер пресечения отсутствуют, что может быть связано с определенной секретностью расследования.

«Попытка покушения на митрополита Тихона — политическая акция. Это стремление дискредитировать государство в целом, показать слабость России»,— считает заместитель директора Института Европы РАН — руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Роман Лункин, отмечающий, что преступление должно было произойти у Лубянки, недалеко от здания ФСБ, в Сретенском монастыре. Напомним, что его новый собор президент Владимир Путин открывал вместе с владыкой Тихоном.

По словам собеседника “Ъ”, митрополит Тихон стал и создателем «нового места силы в Херсонесе, купели крещения князя Владимира».

«Ранее в сознании россиян это символ де факто отсутствовал. Это также снова вписало в нашу память и современное сознание Крым и все наши новые территории. Одно это должно было вызывать ненависть у сподвижников Зеленского. Недаром из-за поступающих угроз владыку Тихона с ноября 2023 года охраняет ФСО»,— отметил господин Лункин. Он не исключает, что теракт готовился и с целью сорвать переговоры России с США, психологически повлияв на руководство страны.

«Когда открылись перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, мы получили сведения о шагах, нацеленных на его дальнейшую эскалацию. Целью украинских спецслужб и тех, кто им покровительствует, должен был стать известный деятель Русской Церкви — митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Исполнителями были выбраны люди из окружения владыки, имеющие украинские корни и родственников на Украине, которые, скорее всего, находятся в положении фактических заложников»,— написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, не стоит удивляться тому, что украинские спецслужбы пытаются сделать в России то же, что и на Украине,— уничтожать церковь. «Богоборчество — вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков»,— добавил он. Господин Кипшидзе поблагодарил правоохранителей за то, что «удалось избежать совершения ужасного террористического акта». «Надеемся, что и замыслам тех, кто хочет и дальше разжигать конфликт, не удастся сбыться»,— добавил собеседник “Ъ”.

Для киевских властей «нет ничего святого», подвел итог пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя происшедшее. Сам митрополит Тихон комментировать происшедшее “Ъ” не стал.

Николай Сергеев, Павел Коробов