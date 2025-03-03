В Госдуме рассказали, кому проиндексируют пенсию в апреле

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75%, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»). Индексация затронет почти 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также порядка 700 тыс. граждан на государственном пенсионном обеспеченим. В их числе — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

По словам господина Чаплина, в бюджете на 2025 год на эти цели заложено порядка 85 млрд руб. «Для тех граждан, чья социальная пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, будет произведена социальная доплата»,— сказал он ТАСС.

С января 2025 года пенсии были повышены на 7,3%, их средний размер составляет около 24 тыс. руб. Однако из-за высокой инфляции, которая оказалась выше прогнозов, президент Владимир Путин в начале года поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».