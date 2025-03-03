У арестованного бывшего зама Чубайса нашли иностранное гражданство

У замруководителя «Роснано» Бориса Подольского, арестованного по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), есть иностранное гражданство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Какое именно это гражданство — не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Подольский

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Борис Подольский

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу»,— сказано в материалах.

По делу также проходят управляющий директор по финансам компании Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Все они отправлены под арест. По версии следствия, в 2017 году в «Роснано» исказили данные в финотчестности и тем самым ввели в заблуждение акционера — государство. Инициатором возбуждения дела стал новый топ-менеджмент «Роснано», сменивший в конце 2020 года команду Анатолия Чубайса.

Подробности дела — в материале «Ъ» «В "Роснано" злоупотребили с цифрой».