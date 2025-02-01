Суд в Москве арестовал Марину Касенкову по делу «Роснано»
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток, сообщила пресс-служба суда.
Марина Касенкова в Мещанском суде Москвы (1 февраля 2025 года)
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Об аресте ходатайствовало следствие МВД. По версии следствия, в 2017 году в «Роснано» исказили данные в финотчестности и тем самым ввели в заблуждение акционера — государство, после чего компании были выделены свыше 43 млрд руб.
31 января МВД сообщило о задержании по этому делу трех бывших топ-менеджеров «Роснано»: исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.
Подробнее о деле — в материале «Ъ».