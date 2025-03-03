Молоко полилось за границу

Объем экспорта молочной продукции в 2024 году составил 210 тыс. тонн, следует из сообщения Минсельхоза. Цифр по коррекции показателя в министерстве не привели. В 2023 году центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе оценивал объем поставок за рубеж в размере 215 тыс. тонн. Исходя из этой цифры, объем эскорта сократился на 2,3%. По итогам 2023 года он вырос на 8,9%.

Основными направлениями экспорта молочной продукции из России в январе—ноябре прошлого года в денежном выражении в «Агроэкспорте» ранее называли сыры и творог (30% выручки), кисломолочные продукты (22%), мороженое (14%), сухое молоко (11%), молоко и сливки (9%) и сухую молочную сыворотку (6%). Крупнейшими покупателями, по данным аналитиков, выступили соседние страны: Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Поставки в Китай за январь—ноябрь выросли на 70% год к году. В общей сложности для российских производителей молочной продукции, согласно прозвучавшей ранее оценке вице-премьера Дмитрия Патрушева, открыты более 90 стран.

Объем производства молока в России, по данным Минсельхоза, в 2024 году составил 34 млн тонн. Год к году значение выросло на 200 тыс. тонн, указывал ранее господин Патрушев. К 2030 году планируется увеличить значение до 38,5 млн тонн. Показатель может быть достигнут за счет мер поддержки отрасли, в том числе льготного кредитования.

Александра Мерцалова