Умер один из лучших борцов России Бувайсар Сайтиев

Один из лучших борцов вольного стиля в истории, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев скончался сегодня, 2 марта, в Москве в возрасте 49 лет. Об этом говорится на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Орешников, Коммерсантъ Фото: Александр Орешников, Коммерсантъ

Бувайсар Сайтиев завоевывал золото на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Если бы не стечение обстоятельств — травма, которую Сайтиеву не удалось полностью залечить к старту Игр-2000, он вполне мог бы стать и четырехкратным олимпийским чемпионом. Кроме того, Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз — чемпионат Европы.

О причинах смерти Сайтиева не сообщается. Известно лишь, что днем он был госпитализирован в одну из больниц. «Эта новость нас шокировала. Столько у нас было совместных планов. Пусть Всевышний простит его»,— сказал ТАСС главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. Бывший наставник сборной Дзамболат Тедеев, в свою очередь, отметил, что «такие люди, как Бувайсар, рождаются один раз в столетие». «Он прожил очень яркую и очень короткую, к сожалению, жизнь»,— сказал Тедеев.

Добавим, что Сайтиев входит в элитный клуб борцов, которые выигрывали три и более Олимпиад. Всего таких спортсменов было шесть, а в истории российского и советского спорта помимо Сайтиева — два: Александр Карелин и Александр Медведь.

Арнольд Кабанов