Младенцы заторопились жить

Младенческая смертность в России сократилась на 20% за шесть лет, сообщила замглавы Минздрава Евгения Котова. В ведомстве объясняют тренд в том числе активным развитием перинатальной помощи и увеличением числа акушерских отделений в стационарах. Чтобы сохранить тенденцию, нужно уделять больше внимания подготовке женщин к вынашиванию плода и ранней диагностике различных заболеваний, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские новорожденные чувствуют себя увереннее: младенческая смертность впервые стала меньше четырех случаев на 1 тыс. рождений

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Российские новорожденные чувствуют себя увереннее: младенческая смертность впервые стала меньше четырех случаев на 1 тыс. рождений

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О сокращении младенческой смертности (числа смертей новорожденных в течение первого года жизни) замглавы Минздрава Евгения Котова рассказала 28 февраля на Конгрессе педиатров. Этот показатель по итогам 2024 года не превысит 4 промилле (то есть не более 4 смертей на тысячу родившихся), что, по словам замминистра, почти на 20% меньше, чем в 2019 году, когда стартовал национальный проект «Здравоохранение». В 13 регионах, по ее словам, уровень младенческой смертности уже сейчас менее 3 промилле.

Достичь этого результата, заявила Евгения Котова, удалось в то числе благодаря усилиям специалистов, занимающихся перинатальной медициной и организацией акушерской службы.

По данным Росздравнадзора, в 2019–2025 годах число акушерских отделений в стационарах государственных больниц выросло на 33% (с 2,19 тыс. до 2,9 тыс.). 75% преждевременных родов, по данным госпожи Котовой, сегодня принимают в перинатальных центрах.

Напомним, в 2013 году правительство России по поручению президента Владимира Путина запустило программу дополнительного развития перинатальных центров в 32 особо нуждающихся регионах. В тот год на строительство таких центров из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования было направлено 52,6 млрд руб.

Коэффициент младенческой смертности — один из базовых показателей при оценке уровня социально-демографического развития страны. В него попадают в том числе преждевременные роды, которые произошли с 22-й недели беременности (нормальными считаются те, что происходят в 37–42 недели) и с массой тела плода свыше 500 грамм. До середины 1990-х уровень младенческой смертности в России находился в диапазоне 16–20, после 1995 года стал плавно снижаться. В 2018 году показатель сократился до 5,1, в 2019-м — до 4,9, в 2020-м — до 4,5 случаев на 1 тыс. рождений. По итогам 2022 года младенческая смертность в России оказалась на 20% ниже, чем в США.

Чтобы положительная тенденция продолжалась, нужно, чтобы больше женщин проходили прегравидарную подготовку (разнообразные обследования и диагностику перед зачатием, вынашиванием и рождением), считает акушер-гинеколог, главный врач клиники «К медицина» Алексей Черников. Эксперт отмечает, что необходимо заранее устранять причины, которые могут привести к преждевременным родам и патологическому течению беременности (в том числе воспалительные процессы, дефицит витаминов и минералов), а также продлевать беременность до «возможно больших» сроков. Основными причинами смерти младенцев Алексей Черников называет врожденные аномалии развития (например, пороки системы кровообращения) и внутриутробную гипоксию (состояние, при котором плод получает недостаточно кислорода для нормального роста и развития).

Отметим, что в 2024 году Российское общество акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты заявляло о проблеме дефицита медицинских специалистов, помогающих беременным и роженицам. В РФ, по данным организации, сегодня не хватает 3,66 тыс. акушеров-гинекологов и 1,73 тыс. неонатологов, а с учетом акушерок кадровый дефицит составляет от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова ранее сообщала, что в целом отрасли здравоохранения не хватает более 29,4 тыс. врачей разного профиля, в том числе педиатров.

Наталья Костарнова