Единороссы заглянули в лето

Президиум генсовета «Единой России» огласил первые установки к предстоящему единому дню голосования и назначил ответственных за стартующие в июне выборные кампании в регионах. Одной из основных задач единороссов остается вовлечение в партийную орбиту участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Причем без присмотра опытных партийцев они не останутся ни в ходе внутрипартийных праймериз, ни во время основных выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Единая Россия» хочет, чтобы участники СВО не только голосовали за нее на выборах, но и избирались от нее депутатами

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ «Единая Россия» хочет, чтобы участники СВО не только голосовали за нее на выборах, но и избирались от нее депутатами

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Тема подготовки к предстоящим региональным выборам стала главной на заседании президиума генсовета «Единой России» (ЕР) 28 февраля. Президиум утвердил уполномоченных по регионам, которые будут координировать работу региональных отделений, избирательных штабов и кандидатов на местах. За наиболее конкурентными, по ожиданиям партийцев, субъектами РФ проследят члены генсовета. Так, за выборы в Коми будет отвечать сенатор Андрей Кутепов, в Новосибирской области — сенатор Александр Карелин, в Томской области — сенатор Алексей Синицын, в Костромской области — сенатор Николай Журавлев, в Орловской области — депутат Госдумы Андрей Парфенов, в Оренбургской области — его коллега Олег Димов.

Также на президиуме обсуждались вопросы, связанные с предварительным внутрипартийным голосованием (праймериз). Выдвижение кандидатов начнется 5 марта и продлится до 24 апреля, сообщил секретарь генсовета Владимир Якушев. 14 апреля стартует регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Итоги на местах подведут до 28 мая. Господин Якушев указал, что праймериз привлекают «наиболее востребованных кандидатов» — во время пандемии, например, это были волонтеры и медики, а сейчас — участники СВО и те, кто помогает фронту.

По итогам выборов-2024 депутатами стали 304 участника СВО, напомнил Владимир Якушев, тогда как через предварительное голосование «их прошло еще больше».

Отметим, что как раз с 2024 года в ЕР ввели для участников СВО на праймериз ряд преференций. Ключевая из них — прибавка бонусных 25% к числу голосов, набранных кандидатом на предварительном голосовании. Эта льгота сохранится и в 2025 году, сообщили “Ъ” в пресс-службе ЕР. А собеседник “Ъ” в генсовете добавил, что бойцам также будут помогать с «материалами и роликами»: «На самом деле неформальная поддержка еще шире — будем их отпрашивать, договариваться с командирами. Такие вещи не пропишешь в официальном документе».

При отборе кандидатов необходимо исходить из политических взглядов и согласия с партийной программой — как федеральной, так и региональной, рассказал источник “Ъ”, близкий к руководству ЕР. При этом речь идет не просто о «системности», а именно об «идеологической совместимости» с субъектом выдвижения. «Второе — это деловые качества, о чем, к слову, говорил и президент. Человек должен быть готов к тому кругу задач и вопросов, которые будут в его компетенции»,— подытожил собеседник “Ъ”.

На политической подготовке участников СВО единороссы сосредоточатся в рамках кадрового проекта Высшей партийной школы (ВПШ) «ПолитСтарт», сообщили в пресс-службе партии. Так, бойцов «персонально сопровождают» с момента регистрации до завершения кампании, закрепляют за ними «лучших федеральных наставников» (в том числе сенаторов и депутатов Госдумы), в приоритетном порядке привлекают к участию в летнем обучении ВПШ для кандидатов-новичков. Да и после обучения наставники непрерывно «консультируют ребят по всем вопросам избирательной кампании, делятся методическими материалами и наработками опытных коллег», подчеркнули в пресс-службе.

Григорий Лейба, Андрей Прах