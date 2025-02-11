Корысти ради

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 февраля поддержала разработанные депутатами Госдумы Ириной Яровой и Василием Пискаревым (оба — «Единая Россия») поправки к Уголовному кодексу об ужесточении наказания за совершение ряда преступлений из корыстных побуждений или по найму. В частности, по статьям о дискредитации армии и о призывах к санкциям в таком случае предлагается отменить принцип преюдиции (сейчас уголовная ответственность за эти преступления наступает лишь после административного наказания) и ввести конфискацию имущества. Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что новые поправки коснутся прежде всего журналистов, общественных деятелей, адвокатов и политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект единороссов предполагает внесение изменений в несколько статей Уголовного кодекса (УК). Так, призывы к введению санкций против РФ (ст. 284.2 УК), если они были осуществлены «из корыстных побуждений или по найму», будут наказываться штрафом от 1 млн до 3 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет (сейчас эта статья предусматривает штраф до 500 тыс. руб. и лишение свободы до трех лет). Причем уголовное наказание последует независимо от того, привлекался ли гражданин ранее по аналогичной административной статье. Точно так же, без преюдиции, предложено наказывать за публичную дискредитацию Вооруженных сил (ст. 280.3 УК) с корыстными помыслами, но тут санкция остается прежней — штраф до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до семи лет (при отягчающих обстоятельствах). Если же человек из корыстных побуждений посодействует исполнению антироссийских решений международных организаций (ст. 284.3), то ему будет грозить до семи лет тюрьмы. Кроме того, поправки предусматривают возможность конфискации имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.

Авторы инициативы мотивировали ее актуальность защитой интересов России «от преступной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности». «Очевидно, что совершение названных преступлений из корыстных побуждений или по найму свидетельствует о повышенной общественной опасности совершаемых деяний, осмысленной направленности на преступное извлечение выгоды за действия противоправного характера»,— говорится в пояснительной записке. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала документ без замечаний.

Адвокат Дмитрий Аграновский предполагает, что все семейство статей, направленных на обеспечение национальной безопасности, «постепенно будет перекочевывать из Административного кодекса в Уголовный». «Мы находимся в конфликте с рядом сильных и влиятельных стран, поэтому на данном этапе общественная опасность этих деяний повысилась. Может быть, когда мы все помиримся, будут скорректированы и соответствующие статьи»,— допускает юрист. По его мнению, по новым нормам могут быть привлечены в том числе и журналисты, получение которыми зарплаты или гонорара могут оказаться приравнены к «корыстным побуждениям».

Адвокат Александр Караваев отмечает, что поправки к УК разграничивают ответственность для так называемых «диванных войск» в интернете и профессионалов, получающих оплату за свою работу: «Это журналисты, правозащитники, адвокаты, социологи, политики, активисты, отчасти научный мир. Совершение преступления из корыстных побуждений означает, что оно совершено в целях получения материальной выгоды либо избавления от материальных затрат. Это могут быть и зарплаты, и гранты. Государство показало профессиональным субъектам очередную красную линию, за которую не надо заходить».

В свою очередь, старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев считает «одним из самых любопытных нововведений» конфискацию имущества — как полученного в результате таких преступлений (зарплаты, гонорары, гранты и проч.), так и предназначенного для их совершения. Ведь «корыстные побуждения», ставшие дополнительным квалифицирующим признаком, могут выражаться «не только в деньгах, но и, например, в желании получить политическое убежище или вид на жительство в какой-то стране», поясняет эксперт. «При этом необходимо понимать, что если подобные преступления совершены по заданию иностранного НКО или спецслужбы, то судить за них будут по ст. 275 (госизмена в форме перехода на сторону противника), 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или НКО) или иным схожим статьям»,— добавляет господин Елаев.

Ксения Веретенникова