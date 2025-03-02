Песков: Макрон не сделал никаких реальных шагов для общения с Путиным

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент Франции Эмманюэль Макрон не предпринял реальных шагов для общения с Владимиром Путиным.

«Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным, вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось. И наоборот, Франция занимала позицию скорее в пользу продолжения войны любыми средствами»,— сказал господин Песков в интервью, которое опубликовал корреспондент Павел Зарубин. Россия посмотрит на изменение в позиции лидеров стран ЕС, учитывая динамику в российско-американских отношениях, добавил он.

24 февраля президент Франции заявил, что сейчас есть «веские причины» для возобновления диалога с Владимиром Путиным. Он отметил, что всегда выступал за дискуссии с лидерами других стран.

После начала боевых действий на Украине Эмманюэль Макрон неоднократно созванивался с Владимиром Путиным. Сам господин Макрон говорил, что собирается продолжать диалог с президентом России, несмотря на упреки и критику. В МИД Франции заявляли, что контакты с Россией необходимы, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей. Продолжая содействовать межгосударственному диалогу, господин Макрон в октябре 2022 года просил позвонить Владимиру Путину папу римского Франциска.