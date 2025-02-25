Макрон выступил за возобновление диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что сейчас есть «веские причины» для возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным. По словам французского президента, США и ЕС хотят «быстрой, но не хрупкой» сделки по Украине.

Во время пресс-конференции господин Макрон также заявил, что ЕС направил на помощь Украине €138 млрд. После заключения мирного соглашения, по его словам, ЕС будет готов направить солдат на Украину. Суверенитет Украине, отметил господин Макрон, в частности, может помочь обеспечить сделка по редкоземельным металлам с США.

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