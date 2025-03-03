Россия и США пробуют дружить софтами

Минэкономразвития начало собирать пул потенциальных российских участников форума Всемирного банка GovTech в Вашингтоне по цифровизации госсектора. Мероприятие, два предыдущих года обходившееся без участников из РФ, пройдет в конце мая. Организаторы пока рассматривают заявки потенциальных участников. Эксперты считают, что в первую очередь форум будет интересен тем российским компаниям, которые ранее работали на рынках ЕС и США, но также называют VK, «Яндекс» и Iva Technologies.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Per-Anders Pettersson / Getty Images Фото: Per-Anders Pettersson / Getty Images

“Ъ” ознакомился с письмом директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Юрия Шишова от конца февраля, в котором министерство предлагает профильным IT-ассоциациям и Минцифры направить темы и потенциальных участников мероприятия Всемирного банка GovTech 27–29 мая в Вашингтоне. «Практическая деятельность программы GovTech включает проведение страновых аналитических исследований, продвижение отраслевых стандартов, финансирование пилотных проектов и организацию публичных мероприятий»,— указано в документе.

GovTech Global Forum впервые был проведен в мае 2023 года в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне для продвижения идей и практической реализации государственных технологий. На форуме выступают спикеры из правительств разных стран, частного бизнеса, научных сфер и др. В партнерах форума в 2023 году значились Amazon, Digital Nations, Минэкономики Германии и др. Представители российских компаний и организаций в 2023–2024 годах в мероприятии не участвовали.

В Минэкономразвития РФ сообщили “Ъ”, что министерство определено ответственным за участие в этом форуме со стороны РФ. «Цель программы — продвижение цифровизации государственных услуг и их трансформации в соответствии с меняющимися потребностями общества»,— добавил представитель министерства. На вопрос о том, будут ли российские компании налаживать сотрудничество с госсектором США, в министерстве ответили, что при интересе к отечественным продуктам со стороны других государств Минэкономразвития готово к сотрудничеству.

В Торгово-промышленной палате РФ (ТПП; также указано в рассылке Минэкономразвития) сообщили “Ъ”, что ТПП еще работает над указанием министерства, так как само письмо пришло 21 февраля. В Сколтехе сообщили, что еще не отрабатывали приглашение. В Минцифры не ответили “Ъ”.

Такие письма отрабатываются с предприятиями и компаниями, которые реализуют поддержанные фондом проекты, сообщили “Ъ” в Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ, указан в рассылке). «Продвижение российских IT-решений на зарубежных рынках — одно из приоритетных направлений, представители фонда смогут принять участие в форуме в формате видео-конференц-связи»,— сообщил представитель РФРИТ. На 2024 год Минцифры выделило из бюджета «Сколково» 3,2 млрд руб. на поддержку IT-разработчиков, РФРИТ должен был получить в 2024 году финансирование на 7,2 млрд руб.

Выход на рынки США и ЕС может быть интересен прежде всего тем компаниям, которые ранее активно вели свою деятельность на территории этих стран, например продуктам «Лаборатории Касперского», которые попали под ограничения, считает директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. По его словам, более трех последних лет на подобные конференции российские разработчики IT не приглашались. В «Лаборатории Касперского» отказались от комментариев.

Экспорт IT на мировые рынки отечественным разработчикам безусловно интересен, так как доля российского IT-рынка не превышает 1–1,3% от мирового, подчеркивает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Сейчас экспорт ограничен санкциями, но, если мероприятие в Вашингтоне способно помочь российским разработчикам получить заказы на новых рынках, этим нужно пользоваться»,— отмечает он, добавляя, что участие в GovTech может быть интересно, например, разработчикам технологий с использованием искусственного интеллекта и больших данных. Среди них он назвал VK, «Яндекс» и Iva Technologies. В VK отказались от комментариев, в «Яндексе» не ответили на запрос.

Первый заместитель гендиректора IVA Technologies Максим Смирнов сообщил, что в этом году компания планирует активный выход на международный рынок, но в первую очередь в страны БРИКС+, Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Африки и Латинской Америки. «Рынки США и ЕС по объему занимают существенную долю и являются потенциально интересными, но нельзя не учитывать текущую геополитическую обстановку»,— добавил он.

При этом приглашения поехать в Вашингтон еще никто не получал: «Программа форума находится в проработке, однако организаторы рассматривают предложения в отношении потенциальных спикеров и тем мероприятия. Указанные предложения далее будут рассматриваться организационным комитетом наряду с заявками других возможных участников»,— говорится в письме за подписью господина Шишова.

Тимофей Корнев