Безопасность на госзаказ

В 2024 году выросли госзакупки ПО в отрасли ИБ. По данным «Тендерплан», в рублях общий прирост составил 13% год к году. При этом по 44-ФЗ рост составил всего 8,6%, а у 223-ФЗ — 24%. Аналитики отмечают, что динамика связана с ростом средней начальной цены продуктов: больше всего выросли позиции «КриптоПро» и «ИнфоТекс». Участники рынка считают, что в прошлом году госкомпании стали чаще внедрять не только решения первой необходимости, но и более узкоспециализированные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госзакупки программного обеспечения (ПО) для информационной безопасности в 2024 году выросли на 13%, следует из данных поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», с которыми ознакомился “Ъ”. Так, закупки, размещенные по 44-ФЗ (госорганы и бюджетные организации), выросли по сравнению с предыдущим годом с 17,4 млрд до 18,9 млрд руб. В секторе 223-ФЗ (госкомпании) рост оценивают с 10,8 млрд до 13,4 млрд руб. год к году. В «Контур. Закупки» также видят общий рост и считают, что он обусловлен повышением средней начальной цены тендеров, притом что количество закупок почти не изменилось.

Больше всего прирост в деньгах «Тендерплан» фиксирует по продукту для сетевой безопасности VipNet, который поставляет «ИнфоТекс». Так, если в 2023 году общая сумма договоров по 223-ФЗ составляла 440,4 млн руб., а по 44-ФЗ — 2 млрд руб., то в 2024 году эти цифры выросли до 1 млрд и 4 млрд руб. соответственно. Также заметный рост наблюдается у продуктов «Лаборатории Касперского» (с 3,1 млрд до 4,1 млрд руб.) и «КриптоПро» (с 240,2 млн до 888 млн руб.).

Общий рост закупок в первую очередь связан с активной политикой импортозамещения и повышенным вниманием государства к кибербезопасности, считает исполнительный директор «Тендерплан» Константин Курушин. «С одной стороны, введенные регуляторные меры стимулируют использование локальных решений, с другой — российские разработчики уже научились предлагать качественные, конкурентные продукты, которые отвечают требованиям государственных структур»,— отметил он.

По данным сервиса «Контур. Закупки», завершенных тендеров в 2023 году по 44-ФЗ было 5,6 тыс., а в 2024-м — 5,7 тыс. В секторе 223-ФЗ числятся 1,9 тыс. тендеров и в 2023-м, и в 2024 годах. «Тенденции отмечаются по уменьшению начальной максимальной цены контракта». В 44-ФЗ процент снижения уменьшился с 24,7% в 2023 году до 22,7% в 2024-м, а в 223-ФЗ наоборот — этот показатель вырос с 24,9% до 26,5% год к году.

Эта разница между закупками по двум законам может быть связана со спецификой заказчиков и их потребностей, считает эксперт сервиса «Контур. Закупки» Василий Данильчик. В рамках 44-ФЗ закупки проводят бюджетные организации — школы, больницы, администрации, где требования к услугам могут быть более стандартизированными. В то же время в закупках по 223-ФЗ участвуют госкорпорации и крупные госкомпании, которым требуются более специализированные и технически сложные услуги. «Все это сказывается на уровне конкуренции: в одном случае рынок сужается, а в другом — остается более активным»,— говорит эксперт.

Увеличение продаж программного обеспечения в сфере информационной безопасности поставщики из «КриптоПро» связывают с курсом на импортозамещение. Директор по развитию бизнеса в компании Павел Луцик отметил, что увеличилось число заказов со стороны банковского сектора. В «ИнфоТекс» не ответили на запрос.

В «Лаборатории Касперского», оценивая свой общий рост продаж в 28%, считают, что он обусловлен как общим ростом рынка, так и изменениям подхода организаций к построению систем обеспечения кибербезопасности. «Компании, в том числе государственные, перешли к сценарному планированию ИБ, это подразумевает внедрение не только классических решений, но и специализированных продуктов. Так, в прошлом году на XDR-портфель компании (собирает и анализирует данные из различных источников.— “Ъ”) пришлось более половины бизнеса в России»,— рассказывает вице-президент «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова.

Филипп Крупанин