Калмыкская «Улитка» выкупила здание бывшей столовой в Орле за 33,4 млн рублей

Зарегистрированное в Калмыкии ООО «Улитка» выкупило здание бывшей столовой в микрорайоне Веселая Слобода в Орле. Компания обошла пятерых участников аукциона, повысив начальную цену лота с 17,9 до 33,4 млн руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выкупленное в ходе аукциона здание бывшей столовой в Орле

Фото: из аукционной документации Выкупленное в ходе аукциона здание бывшей столовой в Орле

Фото: из аукционной документации

В аукционе также участвовала орловская предпринимательница Лидия Крылова, владеющая местным застройщиком «Крылов девелопмент». Она предлагала за лот 33,2 млн руб. За 31,2 млн имущественный комплекс хотел выкупить некий ИП Роман Рябцев, за 20,8 млн — еще одна орловская предпринимательница Майя Гиновкер. Она владеет местными ООО «Парк» (деятельность в области медицины) и ООО «Новая площадь» (розничная торговля одеждой в специализированных магазинах). 18,6 млн руб. за лот предлагало чеченское ООО «Зеленинвест строй» Анны Болховской (предоставление финансовых услуг). Меньше всего готова была заплатить некая ИП Татьяна Бондарева — 17,9 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Улитка» было учреждено в городе Элиста в Калмыкии в мае 2023 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и генеральный директор — Алексей Емельянов. Он также владеет московским ООО «Клевертекс» (деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами). 2023 год «Улитка» завершила с выручкой в 113 млн руб. и чистой прибылью в 92 млн руб. В госзакупках ранее не участвовала.

В состав лота входят двухэтажное здание площадью 2,6 тыс. кв. м, земельный участок на 0,27 га и четыре сооружения. Разрешенный вид использования земли — столовая. Согласно документации, имущественный комплекс окружен «развитой инфраструктурой», в шаговой доступности расположена автобусная остановка.

В середине февраля индивидуальная предпринимательница Светлана Родионова выкупила имущественный комплекс под Орлом за 8,4 млн руб.

Алина Морозова