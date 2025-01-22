В Орле выставили на продажу здание бывшей столовой за 18 млн рублей

Федеральный институт в сфере жилищного развития «Дом. РФ» выставил на аукцион имущественный комплекс в микрорайоне Веселая Слобода в Орле за 17,9 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выставленное на продажу здание в Орле

Фото: из аукционной документации

В состав лота входят двухэтажное здание площадью 2,6 тыс. кв. м, земельный участок на 0,27 га и четыре сооружения. Разрешенный вид использования земли — столовая.

Согласно документации, имущественный комплекс находится на улице Генерала Родина в Советском районе. Он окружен «развитой инфраструктурой», в шаговой доступности расположена автобусная остановка.

Задаток для участия в торгах составляет 1,8 млн руб., шаг аукциона — 180 тыс. Подавать заявки можно до 24 февраля, итоги планируется подвести 28 февраля.

В декабре «Дом. РФ» снова выставил на продажу имущественный комплекс на улице Энергетиков в Орле. Начальная цена лота составляет 9,6 млн руб. Итоги торгов планируется подвести 18 апреля.

Алина Морозова