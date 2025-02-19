Предпринимательница выкупила имущественный комплекс под Орлом за 8,4 млн рублей

Договор купли-продажи имущественного комплекса в поселке Стрелецкий Орловского района Орловской области планируют заключить с индивидуальным предпринимателем Светланой Родионовой. Актив достался ей за 8,4 млн руб., следует из документации торгов.

Заявка госпожи Родионовой была единственной, поэтому аукцион признали несостоявшимся. В связи с этим договор с ней заключат по начальной цене.

В состав лота входят здание на 1,5 тыс. кв. м, сооружение аналогичной площадью, земельный участок на 0,22 га и еще четыре сооружения. Разрешенный вид использования земли — размещение школы. По мнению продавца, она подойдет для строительства офисов, общежитий, гостиниц.

По данным Rusprofile, всего в России зарегистрировано семь ИП Светлана Родионова, в том числе одна в Орловской области. Эта предпринимательница начала свою деятельность в орловском Стрелецком в апреле 2015 года. Она занимается производством готовых металлических изделий. А также владеет 40% местного ООО «Рента курс», которое сдает в аренду собственное или арендованное нежилое недвижимое имущество.

На прошлой неделе стало известно, что чеченский предприниматель выкупил имущественный комплекс на Комсомольской улице в Орле за 20,7 млн руб. при начальной цене в 11,5 млн. Продолжается прием заявок на торги по реализации здания бывшей столовой в облцентре за 17,9 млн.

Алина Морозова