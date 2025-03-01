Макрон анонсировал помощь Украине на сотни миллиардов

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Евросоюз на саммите 6 марта, вероятно, одобрит выделение дополнительной помощи Украине. По его словам, она будет исчислятся сотнями миллиардов евро.

«Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность. Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро»,— сказал Эмманюэль Макрон газете La Tribune.

Как добавил президент Франции, Евросоюз в кратчайшие сроки «сделает все, чтобы сохранить поддержку США». Он считает, что перестройка архитектуры европейской безопасности займет годы. На вопрос о споре президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского господин Макрон ответил, что «всем необходимо вернуться к спокойствию».

28 февраля в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она завершилась спором двух президентов, отменой итоговой пресс-конференции и срывом подписания сделки о полезных ископаемых. The New York Times писала, что Дональд Трамп на фоне провальных переговоров может полностью прекратить поддержку Украины.

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