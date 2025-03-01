«Краснодар» и «Зенит» ждут «Спартак»

В центральном матче 19-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» на своем поле сыграл 0:0 с ЦСКА. Вничью завершился и домашний матч «Краснодара» с «Крыльями Советов» — 1:1. Таким образом, кубанцы и петербуржцы по-прежнему делят лидерство в премьер-лиге, но теперь их может догнать «Спартак».

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В субботней программе 19-го тура особый интерес представляли два матча с участием лидеров чемпионата, набравших по 39 очков в первой части сезона. И если зимний чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» принимал «Крылья Советов», то «Зенит», уступавший кубанцам по дополнительным показателям, встретился с ЦСКА. Противостояние в Санкт-Петербурге, естественно, было главным событием рестарта, причем с абсолютно непредсказуемым исходом. Недавно на Зимнем кубке РПЛ армейцы чуть не обыграли петербуржцев, а сейчас хозяева еще столкнулись с кадровыми проблемами. Системообразующий полузащитник Вендел отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, а звездный новичок Луис Энрике, приобретенный, по данным Transfermarkt, за €33 млн, не попал в заявку по состоянию здоровья.

В сложившейся ситуации «Зенит» не выглядел чистым фаворитом, и неудивительно, что ЦСКА с первых минут взял мяч под контроль.

Правда, гости быстро нарвались на контратаку, которую разогнал Андрей Мостовой, а завершал Максим Глушенков. Лучший бомбардир петербуржцев в текущем чемпионате выкатился на Игоря Акинфеева, и бессменный голкипер красно-синих откровенно спас свою команду. Затем его потревожил Лусиано Гонду, когда замыкал острый прострел Густаво Мантуана. Но и москвичи проверили бдительность Евгения Латышонка дальним ударом в исполнении Миралема Пьянича. Вратарь хозяев был начеку, а вскоре их выручил Мантуан, догнав Аббосбека Файзуллаева и тем самым ликвидировав его выход «один в ноль», если пользоваться хоккейной терминологией. Зенитовцы ответили навесом на Гонду, который пробил над перекладиной.

Вообще инициатива переходила из рук в руки, как это часто бывает в матчах равных соперников. А ЦСКА, перестроившийся на новую тактическую схему 4-4-2, предложил максимально смелый и даже открытый футбол. В одном из эпизодов гости убежали вдвоем на одного защитника, но Мантуан вновь успел отработать назад и перехватил пас Секу Койты на Тамерлана Мусаева. Очень опасно у ворот Латышонка было и после прорыва в штрафную площадь Мойзеса, и после угловых в конце первого тайма.

Вторую половину тоже активнее начали красно-синие. Минут десять «Зенит» практически не атаковал, и ему пришлось вносить коррективы, освежив состав двойной заменой, в рамках которой на поле появился и бывший армеец Саша Зделар.

Игра выровнялась, приобрела тягучий, позиционный характер и смотрелась уже не так весело, как до перерыва.

Голевые моменты тоже куда-то исчезли. Разве что Акинфеев едва не наломал дров, когда, прерывая подачу Вильмара Барриоса, неожиданно сбросил мяч на Мостового, который от неожиданности тоже промахнулся. И еще Глушенков попробовал застать армейского голкипера врасплох крученым ударом со стандарта.

Хозяева постепенно завладели территориальным преимуществом и выпустили таранного Александра Соболева с надеждой на то, что он поможет вырвать победу в концовке. На 92-й минуте экс-спартаковец красиво рухнул в чужой штрафной, выпрашивая пенальти, но арбитры, в том числе на VAR, не увидели нарушения правил. Правда, и за очевидную симуляцию нападающего почему-то не наказали. Перед финальным свистком Соболев предпринял вторую попытку изобразить 11-метровый и опять не убедил судей. В итоге команды так и не забили, хотя унылой эту нулевую ничью никак не назовешь.

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У «Зенита» стало 40 очков, и «Краснодару» представился отличный шанс единолично возглавить турнирную таблицу. Подопечные Мурада Мусаева, который был дисквалифицирован на матч с «Крыльями Советов», вроде бы по всем раскладам должны были спокойно побеждать, но и у них возникли трудности. При видимом игровом превосходстве кубанцев счет могли открыть самарцы, когда арендованные у «Спартака» Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев заставили потрудиться вратаря Станислава Агкацева. Гости провели еще несколько симпатичных атак, а на 41-й минуте Иван Сергеев вырезал классную передачу на Ивана Олейникова, и тот уже загнал мяч в сетку. Хозяева же в первом тайме не создали ни одного заслуживавшего внимания момента у ворот Сергея Песьякова.

Сразу после перерыва Виктор Са восстановил равенство, удачно подстроившись под довольно сложную подачу Жуана Баши. Наконец-то и Джон Кордоба получил возможность пополнить свой голевой багаж, когда ему ассистировал Эдуард Сперцян, однако колумбиец сорвал удар. Причем Сперцяну потом так врезали по ногам, что лидера черно-зеленых увезли с поля и поменяли. Вдобавок еще и Баши, подобно Кордобе, запустил мяч в никуда из выгодного положения.

«Крылья» во втором тайме только оборонялись, цепляясь за ничью, но в компенсированное время были очень близки к тому, чтобы забрать все три очка.

Кубанцам нужно благодарить Агкацева, который совершил двойной сейв, справившись с ударом Сергеева и добиванием Томаса Гальдамеса. Сыграв 1:1, «Краснодар» снова опередил «Зенит» лишь по дополнительным показателям. При этом теперь их может настигнуть «Спартак», у которого впереди домашняя встреча с занимающим последнее место «Оренбургом».

Александр Ильин