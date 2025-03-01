«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ после игры с ЦСКА

Матч между «Зенитом» и ЦСКА в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) окончился вничью, команды не забили ни одного гола. Это позволило «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена».

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У клуба из Санкт-Петербурга сейчас 40 очков, он на 1 очко опережает «Краснодар». У ЦСКА, который располагается на 6-м месте в турнирной таблице,— 32 очка. В 20-м туре «Зенит» сыграет с «Факелом», а ЦСКА — с клубом «Химки».

Сегодня, 1 марта, «Пари Нижний Новгород» сыграл с «Акроном» со счетом 2:1. На этом матче Артем Дзюба забил свой 233-й гол, повторив рекорд Александра Кержакова по забитым мячам среди российских футболистов. Сейчас «Рубин» играет с «Ахматом», а «Краснодар» — с «Крыльями Советов».

Рейтинг эффективности российских футбольных клубов от «Ъ» — здесь.