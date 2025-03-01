Дзюба повторил рекорд Кержакова по забитым голам

Футболист Артем Дзюба забил 233-й гол в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), играя за ФК «Акрон». Таким образом, он повторил рекорд Александра Кержакова по забитым мячам среди российских футболистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дзюба забил на 70-й минуте в игре против ФК «Пари Нижний Новгород». «Акрон» проиграл этот матч со счетом 2:1. «Гол омрачен результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардир всея Руси, дорогого стоит»,— прокомментировал игру Дзюба (цитата по «Чемпионату»).

Дзюбе 36 лет. Он играет за «Акрон» с 2024 года. Нападающий становился четырехкратным чемпионом России (в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), трехкратным победителем Кубка России (2014, 2016, 2020), четырехкратным обладателем Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021). Он играл за московский «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», тульский «Арсенал» и другие команды.